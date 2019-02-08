﻿ Выйти из тени: латвийцы не смогут купить авто и недвижимость за наличные, Mixnews.lv

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Для борьбы с теневой экономикой предложено девять мер, в том числе снижение порога сделок с наличными деньгами с нынешних 7200 до 3000 евро, причем за наличные нельзя будет купить недвижимость и транспортные средства, пишет портал Rus.db.lv.

План мер по борьбе с теневой экономикой на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству представила заместитель госсекретаря Министерства финансов Яна Салминя. Для его выполнения в один пакет с законопроектом о госбюджете 2019 года будут включены поправки к девяти законам.

Согласно плану, первое ограничение коснется сделок с наличными - их снова планируется "урезать" в законодательном порядке. Если сейчас разрешены сделки с наличными до суммы 7200 евро, то в планах - снизить этот порог до 3000 евро. Это касается как юридических сделок, так и сделок с физическими лицами. И наконец, будут полностью запрещены сделки наличными по покупке транспортных средств и недвижимости. По расчетам минфина, эти мероприятия принесут в бюджет страны 675 тысяч евро в этом году и 900 тысяч евро в два последующих года.

Следующий пункт, как сообщает издание, это контроль над подозрительными сделками, здесь также планируется ужесточение финансовых порогов. Если сейчас подозрительными считаются сделки, при которых частное лицо одним или несколькими перечислениями вкладывает наличные средства в размере не менее 60 тысяч евро в уставной капитал, занимает или дает в долг другому человеку такие суммы, то порог будет снижен до 10 тысяч евро. По расчетам минфина, эти мероприятия принесут в бюджет страны 75 тысяч евро в этом году и 100 тысяч евро в два последующих года.

Третий пункт касается сферы азартных игр. Планируется жесткий контроль над интернет-казино и азартными играми в интернете. Самое важное: коммерческие банки обязаны будут сообщать СГД о том, что их клиенты перечисляют средства на счета нелицензированных организаторов азартных игр в интернете, и такие сделки будут блокироваться. Кроме того, для тех, кто пользуется услугами нелицензированных казино и игровых залов, будет определяться мера наказания. По расчетам минфина, эти мероприятия принесут в бюджет страны 5,1 млн евро в этом году и 6,8 млн евро в два последующих года.

Четвертая группа мероприятий направлена на искоренение недобросовестной практики в сфере здравоохранения, которая наносит убытки государству. Это касается, во-первых, надзора за процедурой закупок в лечебных учреждениях, а также выдачи больничных листов задним числом.

Минфин поясняет, что это наносит ущерб государству из-за того, что, некоторые лица, возможно, получают оплаченные больничные от государства, но на самом деле не болеют.

Нелегкий год ожидает работающие в Латвии салоны красоты. Они подвергнутся не просто усиленным проверкам от СГД, их ждет также пересмотр и ужесточение требований к сертификации. Как поясняет минфин, отрасль салонов красоты в плане уплаты налогов находится в зоне постоянного риска, поэтому решено подойти к решению проблемы с другого конца. Будет пересмотрен и ужесточен стандарт профессии, а также нормативные акты для отрасли.

Ждут изменения также те предприятия, которые занятые в сфере переработки автопокрышек. Отныне заниматься этим видом деятельности не смогут те компании, у которых есть налоговый долг более 150 евро, а также если в течение двух лет ответственное лицо предприятия попало в черный список СГД. Фискальный эффект от этой меры может достигнуть 5,8 млн евро.

Планируется упорядочить отрасль таксомоторных перевозок - для каждой машины будет назначен обязательный платеж в размере 130 евро, в который также будут входить взносы социального страхования водителя.

Как подчеркивает Минфин, это правило касается абсолютно всех машин, и тех, которые работают с желтыми номерами, и тех, кто развозит пассажиров с белыми номерами. Это даст бюджету 438 тысяч евро.

В строительной отрасли введение электронного учета рабочего времени должно принести в бюджет еще 6,7 млн евро. Список мероприятий включает в себя введение единой базы данных электронного учета рабочего времени и определение наказания за попытки фальсификации данных.