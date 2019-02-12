﻿ Государство задолжало: бизнесмены ждут от СГД 165 млн евро, Mixnews.lv

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В прошлом году налога на прибыль предприятий (НПП) было собрано на 304 млн евро, но 164,98 млн евро государство должно вернуть предпринимателям, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

Как пишет Dienas Bizness, до 24 января в налоговую администрацию поступило 126 478 деклараций НПП. В 42 687 декларациях декларирован начисленный НПП в размере 37,44 млн евро, в 12 779 декларациях - подлежащий возврату из бюджета налог в размере 164,98 млн евро, в 71 012 декларациях фигурирует сумма 0 евро.

СГД отмечает, что возвращать предпринимателям придется не все 164,98 млн евро, так как возможно, что за какой-то другой период накопился долг. Налоговая реформа 2018 года значительно изменила порядок уплаты НПП - налог теперь платится в момент распределения прибыли не с полученной прибыли, как это было раньше. Это отразилось и в поступлениях 2018 года.

По данным СГД, поступления от НПП в 2018 году составили 304 млн евро, что по сравнению с 2017 годом на 121,61 млн евро или 28,6% меньше. План поступлений выполнен на 130,6%, то есть налоговые поступления оказались на 71,30 млн евро больше плана. В то же время нужно считаться с тем, что начиная с 2018 года прибыль, не распределенная на дивиденды, НПП не облагается, а также больше нет налоговых скидок за покупку новых технологий, инвестиции в науку и исследования.