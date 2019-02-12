﻿ Экс-начальник KNAB может быть причастен к делу об отмывании денег, Mixnews.lv

Экономика |

Бывший начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Нормунд Вилнитис причастен к уголовному процессу о возможной легализации преступно нажитых средств, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Представитель Госполиции Илзе Юревица подтвердила, что 3 февраля сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержали трех человек 1985, 1960 и 1973 г. рожд. за возможную легализацию преступно нажитых средств.

Ни один из задержанных не помещен под арест.

Уголовный процесс начат по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона о легализации преступно нажитых средств в крупном размере и в составе организованной группы. За это преступление предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.

Юревица сказала, что ни один из задержанных не является государственным должностным лицом.

Вилнитис 1973 г. рожд. на прошлой неделе не стал комментировать информацию о своем задержании.

Вилнитис стал начальником KNAB в 2009 году и был освобожден Сеймом от этой должности в 2011 году. Тогда специальная комиссия под руководством генерального прокурора Эрика Калнмейерса в течение трех месяцев оценивала соответствие Вилнитиса занимаемой должности и пришла к выводу, что должности он не соответствует, так как допустил ряд нарушений.

Согласно данным Firmas.lv, в настоящее время Вилнитису принадлежат компании Information agency и NV & Co. Information agency имеет лицензию детективного агентства, а сам Вилнитис является сертифицированным детективом.

Фото: facebook.com/Normunds.Vilnitis