﻿ Новый антирекорд: в Латвии за день закрыли несколько тысяч фирм, Mixnews.lv

Экономика |

В среду, 13 февраля, в Латвии было ликвидировано сразу 3 408 предприятий, однако причины для массового закрытия компаний пока не разглашаются. Об этом пишет портал Delfi.

Портал отмечает, что в 2018 году подобная ситуация, когда количество ликвидированных коммерсантов превышает количество зарегистрированных новых предприятий, наблюдалась практически во всех крупнейших латвийских городах. Однако за прошлый год в Латвии было зарегистрировано больше новых предприятий, чем годом ранее.

Согласно результатам исследования, проведенного в 2018 году компанией Lursoft, в 2018 году в Латвии было закрыто 20 745 предприятий, между тем новых компаний было зарегистрировано в два раза меньше - всего 10 660.

По данным Lursoft, более половины новых предприятий в 2018 году было зарегистрировано в Риге - 52,5% . Закрыто в столице было 67,8% предприятий.

По сравнению с 2017 годом число новых зарегистрированных предприятий в 2018 году увеличилось в 64 самоуправлениях. Кроме того в 59 самоуправлениях сократилось число ликвидированных предприятий, а в 25 муниципалитетах число новых предприятий превысило число ликвидированных.

В целом самая негативная ситуация с предприятиями в прошлом году наблюдалась в таких больших городах как Рига, где было ликвидировано на 8461 коммерсанта больше, чем зарегистрировано новых. В Юрмале было закрыто на 229 предприятий больше, чем зарегистрировано новых, а в Лиепае - на 155 предприятий больше.

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