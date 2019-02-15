﻿ Попытка N.3: Pasažieru vilciens решило купить новые поезда у Škoda, Mixnews.lv

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Повторно рассмотрев предложения, поданные на конкурс по закупке новых электропоездов, АО Pasažieru vilciens (PV) приняло решение купить поезда у чешского производителя Škoda Vagonka. Об этом рассказал журналистам председатель правления PV Роджер Янис Григулис.

Общая цена договора составит 241,888 млн евро.

Ранее PV объявил победителем конкурса испанскую компанию Patentes Talgo S.L. (Talgo), но Бюро по надзору за закупками (БНЗ) запретило заключать договор.

Григулис пояснил, что у Talgo ниже была цена на сами поезда, но самые низкие затраты на их обслуживание в течение 35 лет предложила Škoda Vagonka. Другие претенденты могут обжаловать решение PV в течение десяти плюс один рабочих дней. Если обжалований не последует, PV заключит договор со Škoda Vagonka.

В конкурсе за право на поставку поездов PV участвовали четыре претендента: Talgo, польское дочернее предприятие швейцарской Stadler, испанская Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) и чешская Škoda Vagonka. Последние две оспорили результаты проведенной PV процедуры закупки.

БНЗ, запретив заключение договора с Talgo, поручило PV устранить нарушения, констатированные комиссией по рассмотрению заявлений, повторно рассмотреть поступившие на конкурс предложения и заново принять решение.

Это третья попытка Латвии купить новые поезда. В первом конкурсе участвовали CAF и Stadler, победителем была объявлена CAF, но Stadler начало судебное разбирательство. Во втором конкурсе участвовали Hyundai Rotem и Stadler. Тогдашний министр сообщения Анрийс Матисс заявил, что на покупку поездов у Stadler нет финансирования, и договор не был заключен.

Фото: Flickr/skinka1307