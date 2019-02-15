﻿ Эксперты: правительству пора задуматься - деньги на здравоохранение кончаются, Mixnews.lv

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Правительство должно своевременно начать думать о том, где взять в бюджете 2020 года средства на реформу здравоохранения, потому что 2019 год будет последним, когда Латвия может использовать на реформу здравоохранения средства за счет бюджетного дефицита, заявили на пресс-конференции в пятницу представители Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Член СФД Инна Штейнбука напомнила, что для проведения реформы Латвия просила у Еврокомиссии отступления от дефицита бюджета. Это отступление было дано Латвии на три года, и в результате Латвия получила на реформу дополнительно больше 150 млн евро.

Штейнбука напомнила, что реформа здравоохранения находится в процессе, но никаких важных улучшений пока не наблюдается, а средства в основном ушли на повышение зарплат медработников.

"Вопрос в том, что будет делать правительство, когда отступления от бюджета больше не будет", - сказала Штейнбука.

Председатель СФД Янис Платайс тоже призвал своевременно подумать о том, где найти средства на медицину в 2020 году. Развитие экономики обеспечит хорошо если часть необходимых средств.

"Если мы хотим расходовать больше, нам нужно искать, где сократить расходы или увеличить доходы. Если правительство говорит, что налоги не будут меняться, ясно, что придется сокращать расходы", - сказал Платайс.

Отметим, реформа здравоохранения была представлена правительством Кришьяниса Кариньша как один из приоритетов.