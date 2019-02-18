﻿ Новая глава СГД обещает "зажать в угол" наличные деньги, Mixnews.lv

Экономика |

Новая глава Службы госдоходов (СГД) Иева Яунземе планирует провести в возглавляемом ею ведомстве серьезные изменения. О своих намерениях она рассказала в интервью Latvijas Avīze.

По словам Яунземе, она намерена бороться с оборотом наличных средств, в рамках чего уделить особое внимание таксистам и программистам.

"По сравнению с прошлыми годами удельный вес безналичного оборота в Латвии вырос. Это хороший знак. Оборот наличных денег нужно еще сильнее зажать в угол", — отметила Яунземе.

Она планирует выяснить, где происходит самый большой оборот наличных денег — в этих сферах, по ее словам, и нужно вести борьбу с теневой экономикой.

Среди групп населения, у которых нет "никаких отношений с государством", Яунземе отметила таксистов, строителей и работающих в сфере IT.

"У них вообще не будет никакого социального обеспечения. Работодатели их одурачили", — заявила Яунземе.

Напомним, в должности гендиректора СГД Яунземе была утверждена 5 февраля. Должность стала вакантной после того, как 10 марта 2018 года скоропостижно скончалась занимавшая эту должность Илзе Цируле.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja/ State Chancellery