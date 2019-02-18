﻿ Новая глава СГД обещает "зажать в угол" наличные деньги, Mixnews.lv

Новая глава СГД обещает "зажать в угол" наличные деньги (28)

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Экономика | 18 февраля 2019 года, 13:11

Новая глава Службы госдоходов (СГД) Иева Яунземе планирует провести в возглавляемом ею ведомстве серьезные изменения. О своих намерениях она рассказала в интервью Latvijas Avīze.

По словам Яунземе, она намерена бороться с оборотом наличных средств, в рамках чего уделить особое внимание таксистам и программистам.

"По сравнению с прошлыми годами удельный вес безналичного оборота в Латвии вырос. Это хороший знак. Оборот наличных денег нужно еще сильнее зажать в угол", — отметила Яунземе.

Она планирует выяснить, где происходит самый большой оборот наличных денег — в этих сферах, по ее словам, и нужно вести борьбу с теневой экономикой.

Среди групп населения, у которых нет "никаких отношений с государством", Яунземе отметила таксистов, строителей и работающих в сфере IT.

"У них вообще не будет никакого социального обеспечения. Работодатели их одурачили", — заявила Яунземе.

Напомним, в должности гендиректора СГД Яунземе была утверждена 5 февраля. Должность стала вакантной после того, как 10 марта 2018 года скоропостижно скончалась занимавшая эту должность Илзе Цируле.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja/ State Chancellery

Комментарии 28
Пля3 часа назад
Они, все такие тупые?
Вместо того, чтобы упростить, упорядочить систему, чтоб людям легче жилось, она будет зажимать, уничтожать, банкротить. Очередная овца у руля.
4
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Адельфина3 часа назад
Программисты, таксисты....а о слкгах народа ты подумала? А как же депутаты будут взятки брать? Как партии пожертвования обналичивать?
Бессердечная баба!
5
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Однако... 3 часа назад
Зажмём наличку для начала , потом всех под контроль , дальше могут пожелать заставить передвигаться строевым и колоннами... ,,Демократия,, в действии... В такой обстановке успеха, ,,греть руки,, могут только те кому положено по чину ?... Похоже на эксперименты или тихие конвульсии ...
4
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