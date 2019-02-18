﻿ Новая глава СГД обещает "зажать в угол" наличные деньги, Mixnews.lv

Новая глава СГД обещает "зажать в угол" наличные деньги (28)
Новая глава Службы госдоходов (СГД) Иева Яунземе планирует провести в возглавляемом ею ведомстве серьезные изменения. О своих намерениях она рассказала в интервью Latvijas Avīze.
По словам Яунземе, она намерена бороться с оборотом наличных средств, в рамках чего уделить особое внимание таксистам и программистам.
"По сравнению с прошлыми годами удельный вес безналичного оборота в Латвии вырос. Это хороший знак. Оборот наличных денег нужно еще сильнее зажать в угол", — отметила Яунземе.
Она планирует выяснить, где происходит самый большой оборот наличных денег — в этих сферах, по ее словам, и нужно вести борьбу с теневой экономикой.
Среди групп населения, у которых нет "никаких отношений с государством", Яунземе отметила таксистов, строителей и работающих в сфере IT.
"У них вообще не будет никакого социального обеспечения. Работодатели их одурачили", — заявила Яунземе.
Напомним, в должности гендиректора СГД Яунземе была утверждена 5 февраля. Должность стала вакантной после того, как 10 марта 2018 года скоропостижно скончалась занимавшая эту должность Илзе Цируле.
Фото: Flickr/Valsts kanceleja/ State Chancellery
Вместо того, чтобы упростить, упорядочить систему, чтоб людям легче жилось, она будет зажимать, уничтожать, банкротить. Очередная овца у руля.
Бессердечная баба!