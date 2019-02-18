﻿ СМИ: зоопарк испытывает финансовые проблемы и просит помощи у Рижской думы, Mixnews.lv

Экономика |

Рижский зоопарк переживает финансовые трудности и просит городское самоуправление увеличить дотацию, которую было запланировано выплатить в этом году, сообщает телеканал LNT.

Как отмечают журналисты, строительство комплекса "Африканская саванна" завершено, однако для его содержание не выделено ни цента. Кроме того произошла задержка со сдачей нового комплекса в эксплуатацию, которая запрещает зоопарку в нем хозяйствовать.

Если говорить о доходах, новый комплекс является большой надеждой Рижского зоопарка, однако пока экспозиция не открылась, обещать большой поток посетителей.

Директор зоопарка Ингмар Лидака в своих прогнозах был осторожен: "Мы планировали в конце мая открыть эту экспозицию. Я чувствую, что из-за причин, которые не зависят от зоопарка, дата открытия может быть перенесена на позднее лето".

Как сообщает LNT, комплекс "Африканская саванна" строился на протяжении двух лет и сначала он должен был быть сдан в эксплуатацию 31 января, однако это не произошло.

Пока комплекс зданий не сдан в эксплуатацию, зоопарк не может его перенять под свое руководство, то есть, начать в нем хозяйствовать и устанавливать экспозицию - перевозить туда животных и проводить необходимые работы по благоустройству.

"Передача документации от одной инстанции к другой затянулась. На данный момент, я не могу ничего прогнозировать, говорить, когда зоопарк наконец-то сможет стать хозяином в новом комплексе зданий", - отметил Лидака.

Между тем, как указали в Рижской думе, самоуправление обещает скоро найти решение проблемы.

"Это на самом деле вопрос приведения документации в порядок, поскольку объект состоит из нескольких зданий, с которыми все в порядке. Проблема в документации. В сущности мы говорим о паре недель", - заявила представитель Департамента городского развития Рижской думы Оксана Думпе.

LNT сообщает, что именно по этой причине зоопарк попросил самоуправление увеличить дотацию на 150 000 евро - это составляет неполных 4% от бюджета зоопарка. В целом бюджет зоопарка составляет 3,8 миллионов евро.

"На эту экспозицию уже требуются дополнительные деньги, а она еще не приносит ни цента. По большей мере все отопление здесь работает, водоснабжение работает. Бассейн со всеми системами циркуляции работает. Все это требует дополнительных денег. На данный момент мы за этот объект ничего с посетителей не брали", - указал глава зоопарка.

Просьбу зоопарка увеличить госфинансирование отклонили, однако есть надежда на самоуправление, отмечает LNT. Зоопарк не скрывает, что дополнительные деньги пойдут и на зарплаты сотрудникам.

"Зоопарк без работников не будет зоопарком. Им нужно получать зарплату, чтобы они хотели тут работать. Предусмотрен шестипроцентный рост в бюджете зарплат", - заявил Лидака.

Директор зоопарка признал, что в этом году запланирован прирост доходов, однако он полностью не компенсирует растущие затраты.

Фото: Rīgas zoodārzs