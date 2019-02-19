﻿ Danske Bank уходит из Балтии после скандала с отмыванием денег, Mixnews.lv

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Danske Bank решил закрыть все свои отделения и филиалы в балтийских странах и в России.

Правление финансовой инспекции Эстонии во вторник сделало банку Danske предписание, запрещающее деятельность в Эстонии филиала этого банка. Решение было принято в связи с сомнительными сделками, в период с 2007 по 2015 годы осуществленными посредством эстонского филиала, и банк Danske согласен с требованием инспекции. Об этом банк Danske сообщил во вторник Копенгагенской бирже.

"Мы понимаем, что предполагаемый случай отмывания денег в эстонском отделении банка негативно повлиял на общественное мнение в Эстонии и мы признаем решение Финансовой инспекции Эстонии в связи с этим объявить закрытой деятельность нашего эстонского филиала", - сказал во вторник временный исполнительный директор Danske Йеспер Ниельсен.

Исходя из решения Финансовой инспекции и стратегического решения самого банка сосредоточиться на деятельности на рынке Северных стран, Danske Bank тщательно взвешивал, как поступить со своим бизнесом в странах Балтии и в России. Теперь банк решил закрыть все свои отделения и филиалы в балтийских странах и в России, сообщил банк.

В качестве единственного исключения продолжит работу центр услуг Danske Bank в Литве, который будет оказывать наиболее общие административные услуги.

Банк должен прекратить деятельность в Эстонии в течение 8 месяцев с момента получения предписания, учитывая при этом интересы нынешних клиентов филиала банка в Эстонии, заявила финансовая инспекция.

В сентябре прошлого года СМИ со ссылкой на исследование консалтингового агентства Promontory Financial сообщили, что во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до 30 млрд долларов из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в 3 млрд долларов.

Фото: Flickr/nerdsfun Follow