﻿ Глава FKTK: Swedbank уже был наказан за возможное отмывание денег, Mixnews.lv

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Сведения о возможной причастности Swedbank к отмыванию денег - дело прошлого, банк уже был за это наказан, сообщил в среду на пресс-конференции руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш.

Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica, который был латвийским партнером в расследовании шведского телевидения, опубликовал материал, в котором говорится, что и среди латвийских клиентов Swedbank были фирмы, происхождение денег которых или истинные выгодоприобретатели могут вызвать по крайней мере вопросы у надзирающих органов.

Re:Baltica сообщил, что подозрительные перечисления происходили между балтийскими филиалами Danske Bank и Swedbank в 2007-2015 гг. Общая сумма подозрительных перечислений составила 5,8 млрд долларов США. Путниньш сообщил, что FKTK обсудит обнародованную информацию с банком, однако, по имеющимся у него данным, это "дело прошлого".

"FKTK уже наказала Swedbank за недочеты внутреннего контроля, и в настоящее время банк уже устранил все ранее выявленные недостатки. Кроме того, Swedbank завершил процесс, в результате которого в банке закрыты все нерезидентские счета. Если окажется, что часть средств Danske Bank связана с отмыванием денег, будем изучать, сколько еще банков к этому причастны", - подчеркнул Путниньш.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что информацию о Swedbank нужно проверить.

"Любое преступление должно быть расследовано независимо от того, когда оно произошло", - сказал он.

FKTK в 2016 году оштрафовала Swedbank на 1,4 млн евро за нарушения в контроле за сделками клиентов.

Как сообщалось ранее, констатировав риск отмывания денег, банк Swedbank немедленно проинформировал соответствующие инстанции. Кроме того, банк оценивает продолжение сотрудничества с клиентом.

Фото: flickr.com/Rutger Blom