﻿ Латвия - лидер Балтии по ограничению наличных денег, Mixnews.lv

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Латвия - единственная страна Балтии, где уже введен лимит наличных в сделках физических лиц, а возможные новые запреты на использование наличных при покупке автомобилей и недвижимости сделают ее лидером борьбы с наличными по всему ЕС, пишет Dienas Bizness. Об этом свидетельствует проведенное адвокатским бюро BDO Law исследование об ограничениях в сделках с использованием наличных денег.

На заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству был представлен план мер по борьбе с теневой экономикой, который предусматривает снижение порога сделок с наличными с нынешних 7200 до 3000 евро, при этом наличными нельзя будет платить за недвижимость и транспортные средства.

Норма, которая ограничивает сделки с использованием наличных суммой до 7200 евро, действует с 1 января 2017 года.

Как сообщалось, новая глава Службы госдоходов (СГД) Иева Яунземе планирует провести в возглавляемом ею ведомстве серьезные изменения.

По словам Яунземе, она намерена бороться с оборотом наличных средств, в рамках чего уделить особое внимание таксистам и программистам.

"По сравнению с прошлыми годами удельный вес безналичного оборота в Латвии вырос. Это хороший знак. Оборот наличных денег нужно еще сильнее зажать в угол", — отметила Яунземе.