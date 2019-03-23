﻿ Бензин в Вильнюсе и Таллине дешевеет, а в Риге дорожает, Mixnews.lv

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На прошлой неделе в Вильнюсе и Таллине цена бензина 95-й марки упала, а в Риге выросла, свидетельствуют обобщенные данные агентства ЛЕТА.

Самый дорогой бензин, несмотря на снижение цен, на этой неделе продавался в Таллине, далее следовала Рига, а самая низкая цена на бензин была в Вильнюсе. Также самое дешевое дизельное горючее было в Таллине, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки выросла на этой неделе на 0,8% - до 1,244 евро за литр. Цена дизельного горючего не изменилась и составила в пятницу 1,234 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки уменьшилась на 0,4% - до 1,111 евро за литр, а цена дизельного горючего, как и в Риге, на этой неделе не менялась и составила 1,085 евро за литр.

В Таллине на АЗС "Circle K" цены на бензин и дизельное горючее на этой неделе сравнялись. Цена бензина 95-ой марки уменьшилась на 2,4%, дизельного топлива - на 3,9% до 1,277 евро за литр.

Цена автогаза в столицах стран Балтии на этой неделе была стабильной. Литр автогаза стоил в Таллине 0,629 евро, в Риге - 0,599 евро, в Вильнюсе - 0,509 евро.