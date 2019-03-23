﻿ Бензин в Вильнюсе и Таллине дешевеет, а в Риге дорожает, Mixnews.lv

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Бензин в Вильнюсе и Таллине дешевеет, а в Риге дорожает (22)

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Экономика | 23 марта 2019 года, 12:31

На прошлой неделе в Вильнюсе и Таллине цена бензина 95-й марки упала, а в Риге выросла, свидетельствуют обобщенные данные агентства ЛЕТА.

Самый дорогой бензин, несмотря на снижение цен, на этой неделе продавался в Таллине, далее следовала Рига, а самая низкая цена на бензин была в Вильнюсе. Также самое дешевое дизельное горючее было в Таллине, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки выросла на этой неделе на 0,8% - до 1,244 евро за литр. Цена дизельного горючего не изменилась и составила в пятницу 1,234 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки уменьшилась на 0,4% - до 1,111 евро за литр, а цена дизельного горючего, как и в Риге, на этой неделе не менялась и составила 1,085 евро за литр.

В Таллине на АЗС "Circle K" цены на бензин и дизельное горючее на этой неделе сравнялись. Цена бензина 95-ой марки уменьшилась на 2,4%, дизельного топлива - на 3,9% до 1,277 евро за литр.

Цена автогаза в столицах стран Балтии на этой неделе была стабильной. Литр автогаза стоил в Таллине 0,629 евро, в Риге - 0,599 евро, в Вильнюсе - 0,509 евро.

Комментарии 22
Мда1 день назад
Еще очень важное дополнение, в Литве и Эстонии не платят дорожный налог, его цена заложена в топливе! Я не скажу что в руководстве этих двух соседних стран сидят умные люди, ...это я к тому что для сравнения стоит задуматься какие же люди тогда сидят в руководстве Латвии, а так же насколько тупоголовый электорат голосует за них!
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!!!!1 день назад
It's a Latvia baby!!!
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Саня1 день назад
так ты и покупаешь Российский газ и бензин по заоблачным ценам. Ха Ха Ха. Уровень жизни в Литве и Эстонии на голову выше
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