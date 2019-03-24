﻿ Министр пообещал снижение счета за электроэнергию на 20%, Mixnews.lv

Экономика |

После отмены компонента обязательной закупки (КОЗ) счета за электроэнергию в 2020 году могут уменьшиться на 20%, рассказал агентству ЛЕТА министр экономики Ральф Немиро.

Министерству экономики до 31 марта необходимо подготовить документы об отмене КОЗ, и это будет сделано, заверил министр. Планируется, что документы будут поданы на рассмотрение в правительство на следующей неделе.

Пока задерживает юридическая оценка отмены КОЗ, которую проводит аудиторская компания KPMG.

"Компания прислала набросок анализа, который мы попросим уточнить, так как некоторые соображения высказаны в форме вероятности, а мы хотим точную оценку", - сказал Немиро.

Министр сообщил, что после подготовки документов Минэкономики попросит у правительства два месяца на разработку полного плана отмены КОЗ.

Когда правительство его утвердит, министерство разработает нормативы, которые будут поданы на утверждение в правительство до конца этого года.

"КОЗ можно отменить в один момент, исключив его из закона о рынке электроэнергии, но тогда нужно считаться с тем, что вырастут оптовые цены на электроэнергию, цена теплоэнергии, а Европейский союз сможет начать против Латвии процедуру нарушения за невыполнение целей "зеленой" энергетики", - отметил министр.

Поэтому Немиро призывает рассматривать вопрос ликвидации КОЗ комплексно. Он отметил, что в счетах за электричество цена самой электроэнергии составляет треть, цена распределения - свыше трети, а КОЗ - меньшая часть конечной цены.

"Мы будем рассматривать все эти разделы, чтобы счета за электричество уменьшились. Точных расчетов пока нет, но цель состоит в том, чтобы счета за электричество для всех потребителей уменьшились на 20%. Однако уменьшение счетов будет возможно лишь тогда, если вступят в силу нормативы, на разработку которых необходим год. Возможно, изменения могли бы вступить в силу с 2020 года", - сказал глава Минэкономики.