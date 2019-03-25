﻿ Латвийские предприниматели готовятся к любым последствиям из-за Brexit, Mixnews.lv

Экономика |

Раньше или позже, жестче или мягче, но латвийские бизнесмены готовятся к уходу Великобритании. И проблемам, которые с этим могут быть связаны. Пока же главная проблема — неопределенность, сообщает Русское вещание LTV7.

Миллиард евро — такой отметки достиг товарооборот между Латвией и Великобританией в 2017 году, и пока остается примерно на этом уровне. Соединенное королевство — шестой по значимости торговый партнер Латвии. Самый ходовой товар, который Латвия экспортирует — древесина и продукты из нее. Начиная от досок, заканчивая целыми домами. Даже 8 этажными.

"В долгосрочной перспективе проблем быть не должно. Потому, что Великобритании нужна древесина, а сами они ее произвести не могут. Страшно — неведение. Ну, например, если мы в четверг высылаем корабль, мы не знаем — нужны ему таможенные документы или нет. Какие требования будут на границе", - рассказал исполнительный директор Ассоциации деревообработчиков Кристап Клаусс.

Кроме того, в неведении и британские партнеры. В Ассоциации деревообработчиков говорят — в январе и феврале спрос на их продукцию заметно вырос. Британцы стараются своевременно заполонить свободное место на складах.

"В нашем бизнесе, если подходить с опасениями, то лучше вообще не участвовать", - считает председатель правления фармацевтической компании Grindex Юрис Бундулис.

В Grindex Brexit не боятся. Оборот фармацевтического предприятия на британском рынке, приоритетном для компании, в прошлом году составил почти 3 млн евро. Предположений о том, чем обернется уход их партнеров с общего европейского рынка, здесь пока не строят. Но говорят их цель — сохранить рынок.

"Может случиться, что из-за пошлин что-то станет дороже. И тогда нам нужно будет посмотреть на свою ценовую политику. Но опять же, если это компенсируемые лекарства, то на их доступность для потребителя это никак не влияет", - отметил Бундулис.

А вот, что для обычного британского потребителя вполне может стать дорогим деликатесом — это латвийские рыбные консервы. Их предприятие Karavela поставляет в Британию под местными марками Aldi, Lidl и Princess. Угроза жесткого Brexit вынудила предприятие начать процедуру регистрации налогового резидентства в Британии.

"Но если выход будет без соглашения, то все европейские продукты будут облагаться 25-процентным налогом на импорт. Что удорожает продукт. Но из-за того, что весь рынок консервов в Великобритании импортный, то общая ситуация не меняется, просто покупательская способность может снизиться", - говорит член правления Karavela Андрис Бите.

Пока открытыми остается вопросы сертификации новых товаров на британском рынке, а также выдача рабочих виз.

Торговый баланс у Латвии с Британией положительный. Это означает, что продает Латвия в Великобританию больше, чем у них покупает. Так, и английские автомашины в Латвии не самые популярные. И хотя сюда их завозят через финского импортера, ни о каких возможных изменениях в ценовой политике дилеры пока не информированы.

Выйдет ли Британия из ЕС и как - громко хлопнув дверью, или наоборот по-английски - сюрпризы возможны в самый последний момент.

Фото: Flickr/Jake