﻿ Госконтроль: кассовые аппараты меняют уже 5 лет, а четких правил все нет, Mixnews.lv

Экономика |

В Латвии не созданы предпосылки для успешного завершения реформы кассовых аппаратов. К таким выводам пришел Госконтроль в ходе ревизии.

Как пишет nra.lv, реформа кассовых аппаратов, длящаяся пять лет, не имеет развернутого плана действий, неясен также окончательный ее срок.

"Реформа касается более 30 тыс. налогоплательщиков, которые ежедневно используют кассовые аппараты и системы. Перед тем, как начинать столь серьезные перемены, государство должно было тщательно планировать, какие затраты возникнут у предпринимателей, в какие сроки можно будет внести изменения и каковы могут быть преимущества государства. Реформа кассовых аппаратов была необходима, но ревизия подтверждает, что не было создано стабильных предпосылок успешного завершения реформы", - сказала госконтролер Элита Круминя.

В начале этого года, через пять лет после начала реформы, в соответствии с новыми техническими требованиями было заменено только 59% всех кассовых аппаратов. Большую часть незамененных аппаратов и систем составляют такие, для замены которых нужны индивидуальные решения.

"Так как замена кассовых аппаратов в первую очередь является внедрением информационных технологий, существует риск, что в момент, когда они будут заменены, информационные технологии будут уже устаревшими", - говорится в ревизионном заключении.

Существенным условием для замены кассовых аппаратов была проверка их соответствия, однако первое учреждение, которое могло провести эту проверку, было зарегистрировано в Службе государственных доходов (СГД) только в конце 2016 года, когда до окончания срока замены кассовых аппаратов оставалось только полгода.

В начале 2018 года СГД пришлось принять решение об исключении шести кассовых аппаратов из списка соответствующих моделей. В тот момент такими моделями пользовались уже более 18 тыс. предпринимателей.

В заключении отмечается также, что Минфин и СГД планировали в результате реформы дополнительные поступления в государственный бюджет в размере 18,5 млн евро в 2017 году и почти 17 млн евро в 2018 году, но эти прогнозы не имели оснований, потому что нет методик, при помощи которых можно было бы убедиться, какое увеличение доходов в государственный бюджет потенциально обеспечит реформа.

"Первоначально новые требования предусматривали, что предприниматель, достигая определенного оборота, обязательно должен использовать конкретный вид кассовых аппаратов, но в конце 2018 года Минфин и СГД отступили от этой просьбы. Сейчас нормативные акты не дают представления о том, какие кассовые аппараты предприниматель должен использовать", - заявил Госконтроль.

Фото: Flickr/Emily Truong