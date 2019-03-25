﻿ Минфин нашел способ сдержать рост зарплат чиновников, Mixnews.lv

Экономика |

Со следующего года чиновники будут получать зарплату по новой формуле. Законопроект, за который пару месяцев назад единогласно проголосовали все депутаты Сейма, меняет способ подсчета зарплаты. Теперь их доходы зависят от инфляции и доходов предыдущего года, пишет газета Neatkarīgā.

Как утверждает Министерство финансов, новый способ уменьшит рост зарплат чиновников в следующем году. Например, в 2020-м году премьер-министр будет получать 4817 евро вместо 4950-и евро, а министры по 4572 евро вместо 4699-и евро. Однако, доходы 2021-о года прогнозировать пока сложно.

До принятия закона для оплаты работы чиновников в бюджете 2020-о года планировались дополнительные 204 472 евро. Теперь эта сумма снизилась до 138 245 евро, что позволяет сэкономить 66 227 евро.

Такая экономия сохранится, если уровень инфляции в стране останется примерно таким же или снизится. Однако, в случае гиперинфляции доходы чиновников ощутимо вырастут.

Следует заметить, что сразу несколько бухгалтеров, которых опросила газета Neatkarīgā, не смогли понять, как именно будут считаться доходы по новой формуле. Они утверждают, что формулировка закона недостаточно четкая. Однако, государственная канцелярия не согласна с такой позицией и утверждает, что формула прописана ясно.