﻿ СМИ: литовский Swedbank мог перечислять деньги экс-главе штаба Трампа, Mixnews.lv

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Через счет в литовском отделении Swedbank могли поступать средства подозрительного происхождения компании, которую связывают с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщил портал 15min.lt. В свою очередь, по данным шведской общественной телевещательной организации SVT, в эстонском филиале банк в существенной степени не выполнил своих обязательств по борьбе с отмыванием денег.

СМИ утверждают, что собранные ими данные свидетельствуют о том, что миллионные средства направлялись компании, которая фигурирует в расследовании об уклонении Манафорта от уплаты налогов и сокрытии счетов за границей.

По данным портала, Манафорт в 2012 году получил на свой счет на Кипре почти миллион долларов от зарегистрированной в Соединенном Королевстве компании Inlord Sales. Портал утверждает, что на два счета Inlord Sales - один в Латвии и один в Литве - деньги поступили со счета действовавшей в Литве офшорной компании Vega Holding. Последнюю связывают и с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

По информации SVT, связываемая с Манафортом компания получила от Vega Holding несколько десятков миллионов долларов. Литовский счет, по данным 15min.lt, мог действовать в банке Ukio bankas. На этот счет в 2011 году Vega Holding перевела 25,2 млн долларов.

15min.lt утверждает, что у офшорной компании Vega Holding был счет в литовском отделении Swedbank в течение десяти лет - с 2004 до 2014 года.

Swedbank не комментирует ситуацию, Банк Литвы придерживается позиции о том, что ни одна из 50 компаний, которые упоминаются в материалах SVT в качестве возможных инструментов отмывания денег, не были клиентами литовского подразделения Swedbank.

Кроме того, по данным шведской общественной телевещательной организации SVT, составители внутреннего отчета Swedbank пришли к заключению, что в эстонском филиале банк в существенной степени не выполнил своих обязательств по борьбе с отмыванием денег.

Swedbank в свою очередь сообщил, что черновик отчета, с которым ознакомился телеканал SVT, добавлен к более широкому внешнему расследованию и также отправлен шведским властям, передает портал новостей вещания ERR со ссылкой на Reuters.

"Установлены масштабные нарушения при выполнении обязательств по борьбе с отмыванием денег в эстонском филиале Swedbank", - цитирует SVT резюме отчета, составленного норвежским адвокатом.

Телеканал SVT сообщил и о том, что Swedbank, в отношении которого шведская и эстонская финансовые инспекции ведут общее расследование, разговаривал с клиентами с высоким риском отмывания денег и не рапортовал о подозрительных сделках и деятельности.

Swedbank также заявил, что продолжает тщательно анализировать информацию и сотрудничает как с внешними партнерами, так и с властями.

Из-за подозрений Swedbank планирует дополнить свой совет еще одним членом. Десятым членом совета станет исполнительный директор Шведской ассоциации посредников на рынке ценных бумаг Керстин Херманссон.

На прошлой неделе исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен также заявила, что решила создать в банке специальное подразделение по борьбе с отмыванием денег.