﻿ Банк Luminor переводит клиентов с наличкой на самообслуживание, Mixnews.lv

Экономика |

1 августа 2019 года банк Luminor переводит операции с наличными евро в своих клиентских центрах на самообслуживание, сообщили в банке.

"Нет причин для беспокойства, что наличные полностью исчезнут из клиентских центров. Просто вместо обслуживания за столом работником банка клиент сможет самостоятельно положить наличные на свой счёт или снять их со счёта через банкомат", - пояснила руководитель розничного банкинга Luminor Керли Габриловича.

Банк надеется таким образом ускорить обслуживание как клиентов, желающих внести или снять наличные, так и тех клиентов, которые пришли в центр с иными целями.

Приём, выдача, проверка и обмен купюр и монет в иностранной валюте будет прекращён уже с 1 июня.