﻿ В главном офисе Swedbank проведены обыски, Mixnews.lv

Экономика |

Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями в среду провело обыски в штаб-квартире Swedbank в Стокгольме в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле, сообщает агентство Bloomberg.

Банк якобы заранее проинформировал крупнейших акционеров о предстоящем выходе скандального материала об отмывании денег через эстонское подразделение. Тем самым Swedbank пытался защитить акционеров от резкого падения стоимости акций, подешевевших за последний месяц на 20%, считают власти.

Крупнейшая в Швеции вещательная компания SVT 20 февраля опубликовала данные, согласно которым через подразделение Swedbank в Эстонии в течение нескольких лет проводились подозрительные транзакции на значительные суммы. На этой неделе SVT дополнила материал сведениями из оказавшегося в ее распоряжении внутреннего отчета Swedbank: общая сумма операций составляла 135 млрд евро в 2010-2016 годах, деньги связывают с российскими источниками.

При этом появилась свежая информация, что банк предоставлял ложные сведения властям США, которые направляли запросы в связи с расследованиями по "панамским досье".

Утверждается, что в число получателей таких платежей входил Пол Манафорт - руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, впоследствии осужденный за налоговые махинации, банковское мошенничество, незаконное лоббирование и оказание давления на свидетелей.

Также сообщается, что в числе клиентов Swedbank, получавших подозрительные суммы, был бывший президент Украины Виктор Янукович.

Акции Swedbank подешевели на 8% в ходе торгов в среду.

В четверг Swedbank проводит годовое общее собрание акционеров, и его топ-менеджерам предстоит дать ответ на крайне неприятные вопросы в связи с нынешним скандалом. Аналитики отмечают, что гендиректор банка Биргитте Боннесен может лишиться должности из-за ранее данных уклончивых ответов властям и акционерам и слишком медленного реагирования на возникшие проблемы.

3 апреля 2016 года были обнародованы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co, ставшие предметом широкомасштабного расследования Международного консорциума журналистских расследований и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к офшорным схемам ухода от налогов, отмыванию денег и другим махинациям.

"Панамское досье" содержит 11,5 млн документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более чем 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тыс. офшорных компаний.

В частности, в этом списке фигурируют президенты Аргентины, Украины, ОАЭ, премьер-министр Исландии, король Саудовской Аравии, а также родственники или окружение председателя КНР, президентов Азербайджана, Сирии, ЮАР и Мексики, короля Марокко, премьер-министров Великобритании, Малайзии и Пакистана.

В дальнейшем появились документы, подтверждающие, что у Swedbank были деловые отношения с более чем 100 компаниями, связанными с Mossack Fonseca. Однако на запросы властей США банк, как сообщает SVT, ответил, что "не были установлены причины подозревать отмывание денег".

Фото: Twitter