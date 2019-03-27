﻿ Минфин ликует: Латвия успешно искореняет теневую экономику, Mixnews.lv

Экономика |

В 2018 году в результате сотрудничества госучреждений с отраслями достигнут значительный прогресс в борьбе с теневой экономикой, заявил в среду на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента координирования ограничения теневой экономики Министерства финансов Эдийс Цейпе.

Благодаря мерам по борьбе с теневой экономикой в 2018 году доходы строительной отрасли возросли на 50%, сумма взносов соцстрахования - на 24,5%, уплаченного жителями подоходного налога с населения (ПНН) - на 16%, возврат налога на добавленную стоимость (НДС) уменьшился на 50%.

Доходы в отрасли торговли автомобилями за год выросли на 9,6%, сумма взносов соцстрахования в отрасли увеличилась на 13,9%, уплаченного жителями ПНН уменьшилась на 1,9%, уплаченный НДС вырос на 11,6%.

В охранной отрасли налоговые платежи в прошлом году выросли: взносы соцстрахования - на 18,2%, уплаченный ПНН - на 7,4%, НДС - на 13,7%. Общие доходы отрасли с 2018 году увеличились на 13,2%.

В 2018 году существенно увеличились также налоговые платежи в таксомоторной отрасли. Социальные взносы выросли на 108,3%, уплаченный ПНН - на 40,7%, НДС - на 72,6%. Общие доходы отрасли выросли на 46,5%.

В отрасли общепита доходы увеличились на 19,2%. Сумма уплаченного НДС выросла на 27,7%, ПНН - на 3,1%, взносы соцстрахования - на 22,8%.

Цейпе рассказал членам комиссии также о запланированных в 2019 году мерах по борьбе с теневой экономикой.

В строительной отрасли планируется расширить требования к внедрению электронной системы учета рабочего времени, в охранной - создать отраслевой регистр деятельности, в таксомоторной - ввести обязательную уплату взносов соцстрахования в размере 130 евро в месяц за каждое транспортное средство для перевозчиков, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки легковым автомобилем, равноценные таксомоторным перевозкам.

Цель государства - снизить размер теневой экономики в 2021 году до 18,3% внутреннего валового продукта. В 2017 году удельный вес теневой экономики составил примерно 22%.