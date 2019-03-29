﻿ Споры акционеров привели к остановке котировок Olainfarm на бирже, Mixnews.lv

Экономика |

Из-за споров между крупнейшими акционерами биржа Nasdaq Baltic приостанавливает торговлю акциями АО Olainfarm, свидетельствует сообщение биржи.

Сегодня правление биржи Nasdaq Riga на основании поданного бирже заявления предприятия с просьбой не останавливать торговлю решило отменить решение от 27 марта приостановить торговлю акциями Olainfarm.

Однако, учитывая противоречивую информацию в СМИ, которая может помешать открытому и честному ходу торговли акциями Olainfarm, правление одновременно решило приостановить торговлю его акциями в системе биржевых торгов с начала сессии торгов 1 апреля.

Решение о возобновлении торговли будет объявлено незамедлительно после его принятия.

Правление Olainfarm объявило, что отменило запланированное на 1 апреля внеочередное собрание акционеров, так как при проверке списков акционеров выяснилось, что для запроса о его созыве нет юридического основания, то есть подписавшие его лица не являются акционерами Olainfarm.

На собрании 1 апреля акционеры Olainfarm планировали внести изменения в состав совета предприятия.

Сейчас в совет Olainfarm входят Павел Ребенок, Мартиньш Криекис, Дайна Сирлака и Ирина Малыгина.

Акции Olainfarm котируются по официальному списку биржи Nasdaq Riga.

Напомним, владелец компании Валерий Малыгин скончался в декабре 2017 года в возрасте 52 лет. После его смерти на предприятии начался передел власти, что теперь привело к приостановке котировок на бирже.

Фото: Flikr