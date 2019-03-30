﻿ В Латвии стало больше автомашин класса люкс, Mixnews.lv

В Латвии стало больше автомашин класса люкс (7)

фото

Экономика | 30 марта 2019 года, 14:01

В Латвии в 2016 году количество вновь зарегистрированных и оставшихся в стране автомашин класса люкс уменьшилось до неполных 700, но в 2017 году оно снова увеличилось до 1000, а в прошлом году стабильно превысило 1100, пишет Dienas Bizness. Однако рынок автомашин класса люкс в Латвии все еще отстает от времен своего расцвета в 2007 году, когда было куплено примерно 1700 таких автомашин.

Наблюдается ежегодный стабильный рост - в прошлом году в Латвии впервые зарегистрированы и остались здесь (то есть не были экспортированы) 1137 автомашин, цены которых соответствуют классу люкс. Правда, как отмечает Служба государственных доходов, все чаще констатируются случаи, когда цена автомобиля представительского класса сознательно занижается до 50 000 с целью отчисления предналога в размере 50%.

Годом ранее в рейтинге моделей авто представительского класса сменился лидер - впервые вместо BMW X5 и X6 им стала модель "Mercedes Benz GLE 350 D 4Matic". По новым данным, в прошлом году BMW X6 вернулся на первое место в списке, оттеснив "Mercedes Benz GLE 350 D 4Matic" на второе место.

Фото: Flickr/SAUD AL-OLAYAN

Комментарии 7
ххх51 минуту назад
В Латвии чиновники подняли себе оклады,и запретили их публиковать.
Ответить
Патриот13 минуты назад
Все от того что прошли выборы, награбленное прошлыми депутатами тратят деньги пока не закончатся. Бизнес! А быдло это все честно оплачивает. За четыре года деньги закончились, опять в депутаты!
Ответить
Old JEW31 минуту назад
А на сколько в Латвии стало больше БОМЖей ???
1
Ответить