﻿ В Латвии стало больше автомашин класса люкс, Mixnews.lv

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В Латвии в 2016 году количество вновь зарегистрированных и оставшихся в стране автомашин класса люкс уменьшилось до неполных 700, но в 2017 году оно снова увеличилось до 1000, а в прошлом году стабильно превысило 1100, пишет Dienas Bizness. Однако рынок автомашин класса люкс в Латвии все еще отстает от времен своего расцвета в 2007 году, когда было куплено примерно 1700 таких автомашин.

Наблюдается ежегодный стабильный рост - в прошлом году в Латвии впервые зарегистрированы и остались здесь (то есть не были экспортированы) 1137 автомашин, цены которых соответствуют классу люкс. Правда, как отмечает Служба государственных доходов, все чаще констатируются случаи, когда цена автомобиля представительского класса сознательно занижается до 50 000 с целью отчисления предналога в размере 50%.

Годом ранее в рейтинге моделей авто представительского класса сменился лидер - впервые вместо BMW X5 и X6 им стала модель "Mercedes Benz GLE 350 D 4Matic". По новым данным, в прошлом году BMW X6 вернулся на первое место в списке, оттеснив "Mercedes Benz GLE 350 D 4Matic" на второе место.

Фото: Flickr/SAUD AL-OLAYAN