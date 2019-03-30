﻿ Сумма "потенциальных" пенсий увеличилась на 316,3 млн евро, Mixnews.lv

Экономика |

В 2018 году накопленный пенсионный капитал увеличился на 9,6% или 316,3 млн евро, свидетельствует информация Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Накопленный пенсионный капитал в конце декабря 2018 года составил 3,59 млрд евро. Из всех новых взносов 64% были внесены в активные планы, 26% - в консервативные планы.

FKTK сообщает, что все планы вложений в отчетном году работали с отрицательной прибыльностью, отражая тенденции 2018 года на финансовых рынках. "Этим негативным тенденциям способствовали растущие опасения инвесторов о торговых войнах между Китаем и США, о развитии мировой экономики, а также неясность с выходом Великобритании из Европейского союза", - пояснили в FKTK.

В 2018 году прибыльность консервативных планов составляла от -2,8% до -0,4%, сбалансированных планов - от -5,2% до -2,9%, активных планов - от -10,8% до -2,5%.

С изменениями в законе о государственных фондированных пенсиях, вступившими в силу в январе 2018 года, управляющие значительно снизили расходы по управлению планами вложений, по сравнению с предыдущим годом примерно наполовину - для активных планов с 1,6% до 0,7%, для сбалансированных - с 1,3% до 0,7%, для консервативных - с 0,9% до 0,5%.

Доля вложений, сделанных в Латвии, продолжает уменьшаться. В конце года размер средств, вложенных в Латвии, составил 689,7 млн евро или 19,1% от общих вложений. Из всех зарубежных вложений 93% были сделаны в странах ЕЭЗ, большая часть - в Люксембурге, Ирландии и Литве.