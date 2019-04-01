﻿ Maxima инвестирует в развитие сети магазинов 34 млн. евро, Mixnews.lv

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Сеть розничной торговли Maxima Latvija в 2019 году существенно расширит сеть магазинов, открыв несколько новых магазинов крупного формата, ряд магазинов малого формата, а также полностью реконструировав 10 уже имеющихся магазинов, часть из них значительно расширив. Общий объем инвестиций в развертывание сети магазинов и улучшение покупательского опыта клиентов планируется в размере свыше 34 млн евро.

"Этот год для Maxima Latvija будет годом самого активного роста в истории предприятия. Так как люди все больше ценят возможность купить все необходимое в одном месте, уже весной будет открыт самый крупный наш проект - магазин Maxima XXX в т/ц Akropole, который будет одним из самых современных магазинов Maxima в Балтии. В то же время мы помним о том, что многие люди высоко ценят возможность купить необходимые товары поближе к дому, поэтому большую часть финансовых и рабочих ресурсов мы используем также для открытия магазинов convencience, то есть малого формата, и магазинов шаговой доступности, а также для реконструкции уже имеющихся", - говорит председатель правления Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс.

В прошлом году, совершенствуя опыт клиентов и работников, Maxima Latvija реконструировала 10 и открыла 6 новых магазинов, в том числе первые магазины формата Maxima Express в странах Балтии, а также супермаркет Maxima XXX в центре моды и развлечений Rīga Plaza.