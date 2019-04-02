﻿ Собрание в стиле 90-х? Акционеры Olainfarm избрали совет в автобусе, Mixnews.lv

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Драматичную картину 1 апреля можно было наблюдать в Олайне у стен завода Olainfarm. Акционеры крупнейшего в Латвии фармацевтического предприятия разделились на две конфликтующие группы, и совет компании был переизбран в автобусе - у ворот завода, а по периметру стояли полицейские и охранники. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на программу TV3 Ziņas.

После скоропостижной кончины многолетнего владельца Olainfarm Валерия Малыгина в декабре 2017 года, его владения перешли наследникам, однако сейчас они находятся в двух конфликтующих сторонах. Одной наследницей является старшая дочь Ирина Малыгина, а другими - Ника Савельева и

и Сигне Балдере-Силдзе, которая является опекуншей несовершеннолетней дочери Энни Эмили.

Споры длились долго, однако сейчас достигли давно не виданного уровня. Как сообщает TV3 Ziņas, чтобы решить вопрос о смене совета, по инициативе Савельевой и Балдере-Силдзе в понедельник было созвано внеочередное собрание акционеров Olainfarm. Это дало бы им возможность перенять контроль над предприятием у команды Ирины Малыгиной.

Uz zāļu ražotāja "Olainfarm" valdes atcelto akcionāru ārkārtas sapulci šodien ieradušies vairāki kompānijas akcionāri. Klāt ir arī policijas darbinieki un pie "Olainfarm" ieejas - vairāki apsardzes darbinieki. pic.twitter.com/kYWi5ZvA8K — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 1, 2019

Однако правление Olainfarm на прошлой неделе отменило намеченное на 1 апреля собрание - было констатировано, что созывающие собрание акционеров даже не находятся в регистре акционеров компании.

Савельева и Балдере-Силдзене отвергли эти утверждения и подчеркнули, что по-прежнему являются владелицами Olainfarm и распространили извещение о собрании в понедельник.

Несмотря на отмену собрания, оно было проведено, но так как акционеров в здание завода не пустили, собрание прошло в черном автобусе у стен Olainfarm. Участие принимали более десяти акционеров, которым сообща принадлежат 61,48% акций.

В состав правления включены Янис Букс, который станет заместителем председателя совета, а также Карлис Крастиньш, Андрей Савельев и Харальд Велмерс.

Тем временем, как пишет в соцсети Twitter министр сообщения Талис Линкайтс, очень жаль, что некогда котировавшаяся на бирже компания пришла к такому состоянию "войны" между наследницами.

"Как в старые добрые времена. У стен завода Olainfarm избран совет. Печально, что котировавшееся на бирже предприятие дошло до такого уровня отношений между акционерами", - сказано в сообщении.

Kā senajos labajos laikos: "PIE "Olainfarm" rūpnīcas ievēlētā padome"

Nožēlojami, ka biržā kotēts uzņēmums nonācis līdz šādam akcionāru attiecību kārtošanas līmenim — Tālis Linkaits (@Talis_L) April 1, 2019

Прокомментировал ситуацию и Алдис Гобземс, который указал, что "собрание акционеров" проходит в стиле 90-х.

Farmācijas milža Olainfarm “akcionāru sapulce” busiņā 90.gadu stilā. Ventspils kari arī bija pa busiņiem, ar ko tas beidzās, paši zinām. pic.twitter.com/OyOpUto5p4 — Aldis Gobzems (@AldisGobzems) April 1, 2019

"Малыгин переворачивается в гробу... О боже", - написал исполнительный директор музея литературы и музыки Илгварс Имша.

На прошлой неделе председатель совета Olainfarm Павел Ребенок подтвердил агентству ЛЕТА, что международные акционеры компании обратились с письмом к премьер-министру Кришьянису Кариньшу, министрам юстиции Янису Бордансу, экономики Ральфу Немиро, внутренних дел Сандису Гиргенсу, иностранных дел Эдгару Ринкевичу, выражая беспокойство в связи со сложившейся ситуацией.

Борданс сказал, что письмо инвесторов получено и министерство рассматривает его, однако, с точки зрения министра, Минюст не должен реагировать на письмо, потому что для этого есть другие органы, например, Регистр предприятий и суды. Есть определенный порядок разрешения споров между акционерами. "Я не могу и не буду в них вмешиваться", - сказал он.

Немиро заявил, что с письмом не ознакомлен и считает, что правительство не должно вмешиваться в споры акционеров.

Тем временем, из-за споров между крупнейшими акционерами биржа Nasdaq Baltic приостанавливает торговлю акциями Olainfarm.

Как ранее сообщалось, 25 мая прошлого года дети и вдова бизнесмена Валерия Малыгина Элина заключили у нотариуса конфиденциальный договор о разделе наследства. Нотариальное соглашение стало результатом длительных и сложных переговоров. В итоге все стороны — дочери в вдова — назвали его компромиссным.

"Мы договорились о главном: Olainfarm и в дальнейшем будет одним из флагманов латвийского фармацевтического бизнеса, и мы будем делать все возможное для его развития и расширения", — говорится в заявлении вдовы бизнесмена Элины Малыгиной. Она также подчеркнула, что все предыдущие конфликты и разногласия — разрешены.

Источник: Skaties.lv

Скриншот TV3 Ziņas