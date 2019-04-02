﻿ Maxima XXX в Akropolе предложит самый обширный ассортимент в Латвии, Mixnews.lv

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В новом магазине Maxima XXX в торгово-развлекательном центре Akropole будет самый обширный и самый разнообразный ассортимент товаров в Латвии, в котором представлены ряд новых продуктов категории премиум, обширный ассортимент продукции местных производителей, а также новое предложение готовых блюд для гурманов.

"Новый магазин "Maxima XXX" в торгово-развлекательном центре Akropole удивит покупателей современным ассортиментом небывалого размаха, предлагая почти на пятую часть более разнообразный ассортимент товаров, чем до сих пор в магазинах Maxima XXX в Латвии. Ассортимент составлен в соответствии с актуальными мировыми тенденциями и одновременно предусматривает еще более широкое сотрудничество с местными производителями. Для легкой и наглядной ориентации в обширном ассортименте товаров для удобства покупателей введен новый концепт устройства магазина с отдельными зонами для любителей книг, энтузиастов приготовления еды, новая зона с готовой едой и свежими, приготовленными на месте продуктами, а также с обширным ассортиментом для гурманов", - рассказывает член правления Maxima Latvija Виктор Троицын.

Обширный перечень продуктов категории премиум

Новый магазин Maxima XXX предложит особый ассортимент товаров премиум. Для гурманов в магазине будет предусмотрено обширное предложение кофе, чая, соусов и других продуктов. В ассортименте сладостей будут изобильно представлены сладости домашних производителей не только из Латвии, но и из Испании, Великобритании и других стран Европы. В том числе в ассортименте магазина будут популярные во всем мире эксклюзивные сладости, например, трюфеля Monty Bojangles и любимые по всему миру шоколадные конфеты CUDIE Catànies из Каталонии. Ценителей вина тоже ждет расширенный ассортимент, насчитывающий более 100 брендов высококачественных вин, игристых вин и шампанского из таких винодельческих держав, как Франция и Италия. В свою очередь для любителей пива в магазине будет специальный стенд крафтого пива с обширным ассортиментом от 30 местных пивоварен, а также с пивом всемирно известных брендов крафтового пива.