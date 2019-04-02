﻿ Анализ цен на продукты: роста пока не ожидается (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Хотя в начале года цены на большинство продуктов питания в Латвии выросли, в последующие месяцы этого года они останутся на прежнем уровне, прогнозирует руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

"Цены должны быть стабильными. На овощи и фрукты цены изменятся, если они быстро кончатся или быстро поступит новый урожай. Однако в целом нынешний уровень цен должен сохраниться. Сейчас ничто не свидетельствует о том, что цены на какие-то продукты питания должны стремительно измениться", - говорит Гулбе.

По ее словам, цены на молочные продукты имеют тенденцию к небольшому уменьшению с учетом стабильных закупочных цен на молоко. Трудно прогнозировать цены на мясо, потому что они зависят от факторов на глобальном рынке. Например, на цены свинины влияет африканская чума свиней. В целом мясо не должно стать дешевле на фоне высоких цен на корм для животных - зерно.

В ближайшие дни будет опубликован обзор Института агроресурсов и экономики о тенденциях цен на конкретные группы продуктов питания в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цены почти на все продукты выросли, что было ожидаемо из-за засухи прошлого года.

На отдельные продукты цены упали, например, на яблоки и сахар.

Комментируя цены на овощи, Гулбе отметила, что чеснок сравнительно дешевый с учетом его перепроизводства в Китае. Однако урожай многих местных овощей уже закончился, например, капусты. Вскоре поступит новый урожай латвийских овощей, и цены вырастут, а затем снова снизятся.

Источник: nra.lv

Фото: Flickr/Michael Stern