﻿ Нашлось подходящее место для Национального концертного зала, Mixnews.lv

Нашлось подходящее место для Национального концертного зала (19)

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Экономика | 2 апреля 2019 года, 14:04

Министерство культуры и Рижская дума считают наиболее подходящим местом для строительства Национального концертного зала дамбу AB. Об этом сегодня было сообщено на совещании, организованном Рижским архитекторским бюро.

Госсекретарь Минкульта Даце Вилсоне напомнила, что два года назад Минкульт предложил для обсуждения три потенциальных места для строительства концертного зала - дамбу AB, Дом конгрессов и одну из деградировавших территорий Риги.

Зампредседателя Рижской думы Олег Буров отметил, что с точки зрения собственности ни государство, ни самоуправление не могут предложить для строительства концертного зала другую принадлежащую им землю, кроме дамбы АВ.

"Во всех рижских документах планирования для строительства концертного зала зарезервирована дамба AB", - сказал он.

Во время совещания эксперты обсудили также альтернативные территории для строительства концертного зала - на Адрейсале, в Торнякалнсе и парке Узварас между ул. Ранькя дамбис, речкой Марупите и ул. Слокас.

Напомним, дамба АБ была признана наиболее подходящим местом для строительства Национального концертного зала еще 10 лет назад. Тогда же агенство Jaunie trīs brāļi создало проект зала.

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В 2009 году представитель J3B Элина Бивиня рассказала, что за 4 года на проект Рижского концертного зала было израсходовано 984 700 латов.

Фото: Mixnews.lv; koncerzale.lv

Комментарии 19
Адельфина1 час назад
....агенство Jaunie trīs brāļi создало проект зала.
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Ну, а кто ж ещё-то!?
Испортили Замком Света вид на берег - а теперь будем портить подобным же уродством вид на реку.
Какая редкостная черная херотень!
Я думала, что нельзя хуже испортить облик старого города, - оказывается, можно!
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Адельфина1 час назад
Вообще-то, - по уму, - такой проект должен был бы пройти общественное обсуждение.
Ведь это ОБЛИК города, причем исторический облик города, и он касается каждого жителя.
Реально задолбали ТАКИМИ ПРОЕКТАМИ!
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Просто так1 час назад
А как туда добираться? Там же будет столпотворение из машин! Где будут парковки для машин? Чем они думают?
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