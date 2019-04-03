﻿ Не шуршите "бумажками": Сейм запретил cделки с недвижимостью за наличные, Mixnews.lv

Не шуршите "бумажками": Сейм запретил cделки с недвижимостью за наличные (2)

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Экономика | 3 апреля 2019 года, 13:17

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие запрет на расчеты наличными деньгами в сделках с недвижимостью.

Этот запрет устанавливается с целью предотвратить заключение фиктивных сделок, когда стороны заинтересованы в купле-продаже недвижимости за более крупные суммы денег, чем действительный размер сделки.

Закон устанавливает, что налогоплательщикам, в том числе физическим лицам, не осуществляющим хозяйственную деятельность, не разрешается осуществлять сделки отчуждения недвижимости наличными деньгами.

Закон запрещает осуществлять наличными сделки, сумма которых превышает 7200 евро, независимо от того, осуществляется ли сделка в одну или несколько операций.

Поправки к закону о налогах и пошлинах связаны с госбюджетом 2019 года.

Комментарии 2
Сказано: не рубите сук, которые на вас сидят...33 минуты назад
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Patriot32 минуты назад
Visi pasàkumi, ko veic pasreizèjà valdìba ir pareizi. Izdzinàm no mùsu valsts krievu pasaules netìro naudu, tagad laiks savest kàrtìbá finansu plùsmu, naudas apriti un nodoklu nomaksu.
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