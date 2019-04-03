﻿ Не шуршите "бумажками": Сейм запретил cделки с недвижимостью за наличные, Mixnews.lv

Экономика |

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие запрет на расчеты наличными деньгами в сделках с недвижимостью.

Этот запрет устанавливается с целью предотвратить заключение фиктивных сделок, когда стороны заинтересованы в купле-продаже недвижимости за более крупные суммы денег, чем действительный размер сделки.

Закон устанавливает, что налогоплательщикам, в том числе физическим лицам, не осуществляющим хозяйственную деятельность, не разрешается осуществлять сделки отчуждения недвижимости наличными деньгами.

Закон запрещает осуществлять наличными сделки, сумма которых превышает 7200 евро, независимо от того, осуществляется ли сделка в одну или несколько операций.

Поправки к закону о налогах и пошлинах связаны с госбюджетом 2019 года.