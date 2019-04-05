﻿ "Моя миссия завершена": глава совета Swedbank ушел в отставку, Mixnews.lv

"Моя миссия завершена": глава совета Swedbank ушел в отставку (1)

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Экономика | 5 апреля 2019 года, 10:51

Ларс Идермарк, председатель совета Swedbank принял решение уйти со своего поста. Причиной он назвал скандал в СМИ из-за подозрительных операций. Илдемарк заявил, что он решил сосредоточиться на управлении лесным концерном Sоdra.

"Через несколько лет я почувствовал, что моя миссия завершилась. Swedbank достиг нового этапа, поэтому я ухожу с поста председателя совета, хотя меня и просили остаться в совете", - сказал Идермарк.

Новым председателем станет Ульрика Франске, которая до этого занимала пост вице-председателя совет Swedbank.

Напомним, ранее совет шведской компании Swedbank уволил президента и исполнительного директора компании Биргитте Боннесен.

Комментарии 1
Ацкий Сотона1 час назад
Эххх.. меня бы кто так уволили - я ботом и не работал вовсею
Почитай, 2.4 миллиона "отступных" тётка получит
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