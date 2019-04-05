﻿ "Моя миссия завершена": глава совета Swedbank ушел в отставку, Mixnews.lv

Экономика |

Ларс Идермарк, председатель совета Swedbank принял решение уйти со своего поста. Причиной он назвал скандал в СМИ из-за подозрительных операций. Илдемарк заявил, что он решил сосредоточиться на управлении лесным концерном Sоdra.

"Через несколько лет я почувствовал, что моя миссия завершилась. Swedbank достиг нового этапа, поэтому я ухожу с поста председателя совета, хотя меня и просили остаться в совете", - сказал Идермарк.

Новым председателем станет Ульрика Франске, которая до этого занимала пост вице-председателя совет Swedbank.

Напомним, ранее совет шведской компании Swedbank уволил президента и исполнительного директора компании Биргитте Боннесен.