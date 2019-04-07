﻿ Turkish Airlines будет летать из Риги в новый Стамбульский аэропорт, Mixnews.lv

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В дальнейшем все регулярные рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Риги и обратно будут выполняться из нового Стамбульского аэропорта.

С 6 апреля международные рейсы из аэропорта им. Ататюрка переносятся в новый Стамбульский аэропорт. Этот процесс планируется закончить до вечера воскресенья.

Новому Стамбульскому аэропорту присвоен код IST, который до сих пор был кодом аэропорта им. Ататюрка. Кодом аэропорта Ататюрка в дальнейшем будет ISL.

В эти выходные в новый аэропорт перенесены все коммерческие рейсы национальной авиакомпании Turkish Airlines, а рейсы других авиакомпаний будут переводиться постепенно. Пассажиров просят обращать внимание на код аэропорта. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте нового Стамбульского аэропорта www.istanbulhavalimani.com.

Фото: commons.wikimedia.org