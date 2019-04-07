﻿ Turkish Airlines будет летать из Риги в новый Стамбульский аэропорт, Mixnews.lv

Turkish Airlines будет летать из Риги в новый Стамбульский аэропорт (3)

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Экономика | 7 апреля 2019 года, 11:40

В дальнейшем все регулярные рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Риги и обратно будут выполняться из нового Стамбульского аэропорта.

С 6 апреля международные рейсы из аэропорта им. Ататюрка переносятся в новый Стамбульский аэропорт. Этот процесс планируется закончить до вечера воскресенья.

Новому Стамбульскому аэропорту присвоен код IST, который до сих пор был кодом аэропорта им. Ататюрка. Кодом аэропорта Ататюрка в дальнейшем будет ISL.

В эти выходные в новый аэропорт перенесены все коммерческие рейсы национальной авиакомпании Turkish Airlines, а рейсы других авиакомпаний будут переводиться постепенно. Пассажиров просят обращать внимание на код аэропорта. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте нового Стамбульского аэропорта www.istanbulhavalimani.com.

Фото: commons.wikimedia.org

Комментарии 3
Jana4 часа назад
не нужный рейс, надо больше в Ирию, англию
1
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btyny2 часа назад
Бpocить кypить нaвceгда всего за день? Лeгкo, нo только этим дедовским методом - http://bit.ly/lastsig Излeчит дaжe опытных курильщиков с 30-40 летним стажем. Кypил 26 лет пo пaчкe-полторы вдeнь, но бросил без физический и моральных усилий за 1 день!
1
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Patriot 5 часов назад
Mùsu Latvijà labklàjìbas un komforta lìmenis palielinàs ar katru gadu. Tàpèc arì latviesi atbalsta likumigi ievèlèto Latvijas valdìbu.
5
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