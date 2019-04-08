﻿ Украденные литовцем у Google и Facebook деньги нашлись в Латвии, Mixnews.lv

Экономика |

Из украденных у компаний Google и Facebook 120 миллионов долларов часть денег попала в шесть латвийских банков, сообщает телепередача de facto.

Уже признавший свою вину гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас в 2013 году украл 23 миллиона долларов у компании Google. Схема мошенничества была проста, Римашаускас просто создал электронную почту, адрес которой был похож на адрес компании, с которой Google сотрудничал на самом деле – Quanta Computer.

Часть этих денег оказалась в банках Латвии. Передаче de facto известно о перечислениях в Baltic International Bank и ABLV Bank.

Похожим способом у Facebook было украдено почти 100 миллионов долларов. Преступники, правда, пока не найдены. В Латвии деньги оказались в четырех банках: 2,5 миллиона долларов - в ABLV Bank, 980 000 долларов - в Baltikums Bank (теперь - Blue Orange), 320 000 долларов - в Meridian Trade Bank, а еще 338 000 долларов - в Rietumu Banka.

Несмотря на то, что в Латвию из Facebook было переведено примерно 4 миллиона долларов, арест был наложен лишь на сумму, немногим более одного миллиона долларов. Возможно, это связано с тем, что некоторые зарубежные компании добровольно вернули поступившие деньги.

"Я считаю, что Латвия сработала очень хорошо, очень быстро, так как все деньги, что пришли, мы смогли вовремя идентифицировать, перехватить, арестовать и вернуть", - заявила представительница Государственной полиции Инесе Гисе.

Фото: Flickr/Stock Catalog