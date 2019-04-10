﻿ Глава FKTK: некоторые банки обдумывают возможность уйти из Латвии, Mixnews.lv

Экономика |

Среди банков, которые до сих пор обслуживали иностранных клиентов, есть банки, которые рассматривают возможность покинуть рынок Латвии и получить лицензию в другой стране, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш.

Конкретные банки, которые рассматривают такую возможность, он не назвал.

Руководитель FKTK отметил, что в нынешних условиях местный рынок может послужить трамплином для банков, однако Латвия - маленькая страна с небольшим населением, ее экономика также относительно невелика и не имеет огромных мощностей, поэтому банкам только Латвии будет недостаточно, и они будут заниматься трансграничными операциями.

"Ясно, что на местный рынок тому количеству банков, которое имеется в Латвии, рассчитывать было бы легкомысленно. Следующий логичный шаг - использовать трансграничные сделки. Но здесь сразу встает вопрос, как эту бизнес-модель стабилизировать. Россия и другие страны СНГ сразу создают цепочку проблем и повышенные риски, которые нам известны уже 20 лет. В Европе банков тоже немало. В Германии несколько тысяч банков. Никакого дефицита в банковских услугах там нет. Есть ли что-то уникальное, что мы предлагаем? Может быть, это уровень сервиса? Это самая большая задача для наших банков", - сказал Путниньш.

По его словам, в представленных FKTK бизнес-моделях банки ничего особо творческого предложить не смогли. "Все зарегистрированные здесь банки только на латвийском рынке далеко не уедут. Это аксиома, и политкорректных слов тут искать не нужно. Балтийский рынок тоже не решает этой проблемы, потому что там такие же банки, как у нас. Чтобы конкурировать со скандинавскими банками, должны быть возможности привлекать столь же дешевые ресурсы, как у них", - сказал руководитель FKTK.

На вопрос о том, могут ли сменить юрисдикцию несколько банков, Путниньш ответил: "О количестве говорить не будем, но такие идеи есть. Нам нечего против этого возразить. Но здесь нужно помнить о том, что для того, чтобы получить лицензию в другой стране, банк должен находиться в блестящем положении, иметь убедительное представление о своих перспективах. Никто не захочет принимать банк, у которого нет ясности о дальнейшем направлении".

Ранее глава FKTK сообщил, что в ограниченный период латвийский финансовый сектор без лишних потрясений покинули почти 10 млрд евро денег иностранных клиентов, и планировавший на пять лет процесс был в основном осуществлен за два года.

Также Путниньш считает, что Латвия не заслужила настолько пристального внимания экспертов Moneyval, поскольку проблемы, с которыми сталкивались местные банки, присущи так же и другим банкам в Евросоюзе.

Фото: flickr.com/Госканцелярия