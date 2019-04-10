﻿ МВФ: в Латвии ожидается самый быстрый рост экономики в Балтии, Mixnews.lv

Экономика |

Рост экономики Латвии в этом году будет самым быстрым в странах Балтии, Литвы - самым медленным, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ). Более интенсивный рост ВВП прогнозируется и для Польши.

Рост ВВП Литвы в этом году составит 2,9%, а в 2020 году - 2,6%. Для Латвии прогнозируется рост 3,2% и 3,1% соответственно, для Эстонии - 3% и 2,9% соответственно, говорится в обнародованных во вторник новых прогнозах МВФ.

Рост экономики Польши в этом году составит 3,8%, а в следующем году - 3,1%. Рост экономики в еврозоне, к которой относятся и балтийские страны, в этом году прогнозируется в размере 1,3%, в 2020 году - 1,5%.

Среднегодовая инфляция и в этом, и в следующем году в Литве составит 2,3%, в Латвии - 2,4% в 2019 году и 2,4% в 2020 году, в Эстонии - 3% и 2,8% соответственно.

Уровень безработицы в этом году в Литве, согласно прогнозам МВФ, составит 6,3%, в следующем году - 6,2%. Уровень безработицы в Латвии в этом году составит 7,3%, в следующем - тоже 7,3%, в Эстонии - 4,7% и 3,5% соответственно.

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