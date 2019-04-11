﻿ Latvijas pasts поднимает тарифы: отправка письма подорожает в два раза, Mixnews.lv

Экономика |

Предприятие Latvijas pasts подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект новых тарифов, которые предусматривают значительное повышение цен на большинство услуг почты.

Например, отправка простого почтового отправления класса А весом до 2 граммов вместо нынешних 0,57 евро вырастет до 1 евро, то есть на 75,4%. Также вырастет плата за получение отправлений, отправку посылок и другие услуги, но некоторые услуги и подешевеют.

Плата за простое почтовое отправление весом до 500 г вырастет с 1,10 евро до 1,30 евро, то есть на 18,2%, за отправление весом до 1 кг - уменьшится с 1,71 евро до 1,60 евро.

Отправка письма в Европу подорожает в два раза - с 0,78 евро до 1,60 евро, а посылки в Европу станут значительно дешевле. Так, отправка посылки весом до 500 г будет стоить 2,40 евро вместо нынешних 4,20 евро, посылки весом до 1 кг подешевеют с нынешних 6,437 евро до 4,3 евро.

КРОУ начала анализ проекта тарифов, поданных Latvijas pasts. В своем проекте почта сообщает, что желательная дата вступления в силу новых тарифов - 15 июля 2019 года.

Напомним, ранее кооператив экспресс-почты Всемирного почтового союза назвал экспресс-почту Latvijas pasts лучшим сервисом 2018 года среди 198 стран.

Фото: facebook.com/latvijas.pasts