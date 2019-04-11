﻿ Зарплата Кучинскиса в кресле премьера в прошлом году выросла на 7000 евро, Mixnews.lv

Экономика |

В прошлом году Марис Кучинскис (СЗК) на должности премьер-министра заработал на 7000 евро больше, чем в 2017 году, свидетельствует поданная им декларация должностного лица.

В прошлом году Кучинскис, который сейчас больше не является премьером и стал депутатом Сейма, получил как глава правительства 70 074 евро по сравнению с 63 124 евро годом ранее.

Также премьер получил 667 евро как пособие от Государственного агентства социального страхования.

В прошлом году долговые обязательства Кучинскиса уменьшились более чем на 5000 евро до 23 321 евро.

Кучинскису принадлежат земля и здание в Ерценской волости, в его владении находится автомашина 2017 года выпуска Mitsubishi Outlander.

Фото: Valsts kanceleja/ State Chancellery