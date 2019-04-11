﻿ Зарплата Кучинскиса в кресле премьера в прошлом году выросла на 7000 евро, Mixnews.lv

Зарплата Кучинскиса в кресле премьера в прошлом году выросла на 7000 евро (14)

фото

Экономика | 11 апреля 2019 года, 09:41

В прошлом году Марис Кучинскис (СЗК) на должности премьер-министра заработал на 7000 евро больше, чем в 2017 году, свидетельствует поданная им декларация должностного лица.

В прошлом году Кучинскис, который сейчас больше не является премьером и стал депутатом Сейма, получил как глава правительства 70 074 евро по сравнению с 63 124 евро годом ранее.

Также премьер получил 667 евро как пособие от Государственного агентства социального страхования.

В прошлом году долговые обязательства Кучинскиса уменьшились более чем на 5000 евро до 23 321 евро.

Кучинскису принадлежат земля и здание в Ерценской волости, в его владении находится автомашина 2017 года выпуска Mitsubishi Outlander.

Фото: Valsts kanceleja/ State Chancellery

Комментарии 14
А1 час назад
Почему карликовое государство, третья с конца по бедности а такие зарплаты у правящих как у ведущих государств Европы. Почему правящие стремятся получать зарплаты как в Европе при этом зарплаты и пенсии населения не соответствуют Европейским? Ну будьте же вы людьми а не рвачами, делайте все одновременно, не отрывайтель от народа.
Ответить
Сам себе 7000 штук нарисовал.1 час назад
А вот за какие "заслуги" этот дармоед такую ЗРЯплату получал? Он обязан вернуть в госбюджет приХватизированные бабки, не заслужил!
1
Ответить
нина1 час назад
на хрена мне это знать,я знаю у меня пенсия за 42 года стажа 250 э и никакой компенсации,а его заслуг на посту премьера не вижу,просидел свой срок,поднял налоги к пенсии прибавил 5,50 е !!!
1
Ответить