﻿ "Swedbank внес меня в черный список:" бизнесмену не открывают счет в Латвии, Mixnews.lv

Экономика |

Предприниматель не может открыть счет ни в одном банке Латвии. Об этом в интервью газете Dienas Bizness рассказал сам бизнесмен Мирославс Андрусиакс. По его словам, в этом виноват влиятельный сотрудник Swedbank.

"В 2009 году у меня был бытовой конфликт с лицом, который является высокопоставленным должностным лицом Swedbank. Он пообещал мне, что я не смогу жить в Латвии, но на тот момент я не придал этому большого значения", - сообщил Андрусиакс.

В 2011 Swedbank закрыл счета его компании, но на тот момент Андрусиакс не вел никаких сделок внутри страны. В 2012 году он стал кризисным менеджером компании ELS International.

"Об этом узнал тот самый сотрудник Swedbank, и банк закрыл счета компании. Меня предупредили, что, если я продолжу там работать, у ELS International не будет возможности открыть счет ни в одном из банков Латвии. Чтобы не создавать проблемы предприятию, я ушел оттуда и на время покинул Латвию", - рассказал Андрусиакс.

Однако, в 2017 году он вернулся, чтобы снова начать работать в Латвии. Swedbank закрыл личный счет предпринимателя. Через десять дней это же сделал Privatbank. Андрусиакс обратился во все банки Латвии, но везде получил отказ.

"Используя связи, мне удалось узнать, что Swedbank включил меня в список лиц, который проводил неясные финансовые операции, что, разумеется, не соответствует правде", - рассказал бизнесмен.

Он подал запрос в Комиссию рынка финансов и капитала. В ответе было сказано, что банк имеет полное право закрывать счета. Ответ Swedbank Андрусиакса тоже не удовлетворяет.

"Долг каждого кредитного учреждения следовать принципу "Знай своего клиента". Мы должны понимать, что у нас за клиенты, для каких целей они хотят пользоваться нашими услугами, а также мы должны убедиться, что происхождение их средств законно. <..> В этом случае мы не видим возможным соблюдения данного принципа", - говорится в ответном письме Swedbank.

Бизнесмен считает такие письма ответами без сути.

"Непонятно, в каких именно преступлениях меня обвиняют. Даже сам банк не может это сказать. Я просто в черном списке", - сказал Андрусиакс.

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