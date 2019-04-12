﻿ Архитектор: перестройка дамбы AB под концертный зал обойдется недорого, Mixnews.lv

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Перестройка дамбы AB в Пардаугаве для возведения нового Национального концертного зала не должна быть сложным и дорогим процессом, так как необходимая для расширения дамбы технология хорошо известна специалистам, а расположение дамбы также является благоприятным для подобных работ. Об этом в пятницу в ходе дискуссии заявил архитектор Андрис Силис.

Он пояснил, что площадь дамбы составляет 30 000 квадратных метров и ее необходимо расширить на 4000 квадратных метров, для этого можно использовать шпунтовые стены, между которыми насыпан грунт — это несложная и хорошо известная местным специалистам технология, указал архитектор.

Силис также указал, что дамба по-прежнему стоит на более чем столетних деревянных укреплениях, и чем дольше будет откладываться ремонт, тем дороже он в итоге обойдется. Также он отметил, что по сравнению с другими местами, дамба AB является выгодным объектом для строительства концертного зала.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и Рижская дума считают наиболее подходящим местом для строительства Национального концертного зала дамбу AB.