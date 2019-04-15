﻿ Нарушения в налоговой сфере будут караться еще суровее, Mixnews.lv

Экономика |

Сегодня комитет Кабинета министров одобрил поправки к закону о налогах и пошлинах, ужесточающие наказания за нарушения в налоговой сфере.

За уклонение от уплаты налогов будет применяться штраф от 125 до 2000 евро. За отсутствие в регистре налогоплательщиков – от 50 до 210 евро для физических лиц и до 350 евро для юридических.

За выплату неуказанных зарплат – штраф от 140 до 2000 евро с возможным запретом занимать определенные должности.

Предусмотрены поправками также денежные штрафы за нарушение срока подачи налоговой декларации физическими и юридическими лицами и за неизвещение СГД о подозрительных сделках. Планируется, что применять эти штрафы будет СГД.

Фото: pixabay.com