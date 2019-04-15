﻿ Нарушения в налоговой сфере будут караться еще суровее, Mixnews.lv

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Нарушения в налоговой сфере будут караться еще суровее (16)

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Экономика | 15 апреля 2019 года, 13:47

Сегодня комитет Кабинета министров одобрил поправки к закону о налогах и пошлинах, ужесточающие наказания за нарушения в налоговой сфере.

За уклонение от уплаты налогов будет применяться штраф от 125 до 2000 евро. За отсутствие в регистре налогоплательщиков – от 50 до 210 евро для физических лиц и до 350 евро для юридических.

За выплату неуказанных зарплат – штраф от 140 до 2000 евро с возможным запретом занимать определенные должности.

Предусмотрены поправками также денежные штрафы за нарушение срока подачи налоговой декларации физическими и юридическими лицами и за неизвещение СГД о подозрительных сделках. Планируется, что применять эти штрафы будет СГД.

Фото: pixabay.com

Комментарии 16
СОВЕТНИК БОГА2 часа назад
Тут дело даже не в этих ФИСКАЛЬНЫХ РЕПРЕСИЯХ и ШТРАФАХ.
Это всё судорги Латвии перед смертью.!

.. Нищета голимая - Латвия вымирает разбегается.!
Только Паки-Паки (пакистанцы) наступают - таксисты.. кебабные - тучи уже.!
( так и говорят Паки - Мы только разведчики.. у вас пусто, людей нет --
- и нас, Паков, будет скоро Миллион в Латвии)

- а Латыши жить хОчут хорошо и чтобы не работать.
( а тока спиздить и распилить бабки)

Кормил Русский ВАНЯ Латышей..
.. последнюю рубаху отдавал..

А Латыши теперь Его не пускают в Юрмалу
отдохнуть-поплавать-пивка попить.

Теперь всё..

Пфиздец Правоверным Несчастным Латышам- Нищебродам -
- ничего же нету в Латвии..
ни нефти.. ни газу.. ни металлу.. ни заводов -
- НИЧЕГО..!
Теперь остаётся Самим Латышам только ложиться и помирать.!

Ну а ЗАКОНЫ СЯЙМОЙ приняты -
- чтобы "улучшить жизнь" Латышей НАЛОГАМИ и ШТРАФАМИ..!

(откройтк границу безВиз с Россией Русские Туристы
Вам, Латыши, хоть денег привезут - покормят Вас)
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QWWFG32 часа назад
к 1982 г. стоимость основных фондов народного хозяйства достигла 34,6 млрд. долларов США, куда все делось ...вот где налоговикам работы xватит ))))
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ssk2 часа назад
слушай мне пофиг оккупант не оккупант ,но такие педрилы как ты висеть будут, ошибок сороковых с высолкой по доносам таких пидрилок как ты, больше не повторятся ,Сталин вас пожалел ,а зря надо было и доносчиков и тех того.
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