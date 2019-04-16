﻿ Должников в Латвии оказалось больше, чем предсказывала СГД, Mixnews.lv

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За прошлый год стране остался должен 73 951 житель, что больше, чем прогнозировала Служба госдоходов (СГД), сообщает газета Neatkarīgā.

Изначально СГД прогнозировала, что в долгу стране из-за подоходного налога останутся около 60 000 жителей. Однако на данный момент годовую декларацию о налогах подало уже больше 600 тысяч людей и из них почти 74 тысячи остались должны Латвии на общую сумму в 10,97 миллионов евро.

В свою очередь, переплатили налог около 556 тысяч людей. Им Латвии вернет в общей сложности 105 миллионов евро.

По данным СГД, декларации все еще подаются, но уже не так активно, как в первые недели. Напоминается, что тем, у кого годовой доход в 2018 не превысил 55 000 евро, а в 2019 – 62 800 евро, срок уплаты долга продлевается до 1 января 2020 года.

Фото: Flickr/Kārlis Dambrāns