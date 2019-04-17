﻿ Бизнесмен обвинил латвийский Swedbank в отмывании 36 млн евро, Mixnews.lv

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Основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер направил заявление в полицию Латвии по поводу возможной причастности местного отделения банка Swedbank к отмыванию денег. Копия документа оказалась в распоряжении шведского телеканала SVT в среду, сообщает ТАСС.

Браудер требует, чтобы эксперты в рамках текущего расследования банка рассмотрели ряд транзакций. По данным агенства Reuters, в заявлении говорится, что через филиалы Swedbank в Латвии в общей сложности был отмыт 41 миллион долларов (около 36 млн евро).

Напомним, что ранее, 7 марта, Браудер подал жалобу в полицию Швеции против Swedbank. Кредитную организацию он обвинил в отмывании 176 миллионов долларов (155,5 млн евро).

Сам Браудер был уже неоднократно осужден в России. В Госполиции пока никак не комментируют факт подачи заявления.