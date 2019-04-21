﻿ Норвегия инвестирует в Латвию 100 миллионов евро, Mixnews.lv

Норвегия инвестирует в Латвию 100 миллионов евро (18)

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Экономика | 21 апреля 2019 года, 17:03

Норвегия планирует инвестировать в Латвию около 100 миллионов евро. Об этом в интервью Латвийскому телевидению заявил посол Норвегии в Латвии Кристиан Эдегор.

"До 2024 года мы планируем вложить в Латвию около 100 миллионов евро, в разные проекты: образование, наука, судебная система, природа, региональное и экономическое развитие. Основная цель – помочь экономическому и социальному развитию, уменьшить различия", - заявил Эдегор.

Он отмечает необходимость сотрудничества между странами Европы.

"Сотрудничество в Европейской экономической зоне для нас – главный приоритет. Мы отмечаем 25 лет с момента ее создания и 15 лет с того момента, как Латвия присоединилась и в Евросоюз и в его экономическую зону", - сказал Эдегор.

Он замечает, что Латвия для Норвегии с точки зрения бизнеса была интересна с момента обретения независимости.

"В Латвии на данный момент работает более 300 норвежский предприятий. Страховые компании, заправки, предприятия розничной торговли, множество производств и центров услуг", - заявил Эдегор.

Фото: Pxhere

Комментарии 18
заявил Эдегор2 часа назад
убить свои предприятия и всё остальное чтоб заняли вот такие как Норвегия, Швеция и т.д., вложат 100 лямов выкачают 1 лярд
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что то нам недоговаривают1 час назад
Какие производства бля? В Латвии нет каких производств! Калхозники уже давно все разрушили! Кстати норвегия не в Евросоюзе!
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Саня1 час назад
С начала ты отсасывал у русских, теперь ещё и норвегов. Наслаждайся жизнью, с голодухи точно не подохнешь!
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