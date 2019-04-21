﻿ Норвегия инвестирует в Латвию 100 миллионов евро, Mixnews.lv

Экономика |

Норвегия планирует инвестировать в Латвию около 100 миллионов евро. Об этом в интервью Латвийскому телевидению заявил посол Норвегии в Латвии Кристиан Эдегор.

"До 2024 года мы планируем вложить в Латвию около 100 миллионов евро, в разные проекты: образование, наука, судебная система, природа, региональное и экономическое развитие. Основная цель – помочь экономическому и социальному развитию, уменьшить различия", - заявил Эдегор.

Он отмечает необходимость сотрудничества между странами Европы.

"Сотрудничество в Европейской экономической зоне для нас – главный приоритет. Мы отмечаем 25 лет с момента ее создания и 15 лет с того момента, как Латвия присоединилась и в Евросоюз и в его экономическую зону", - сказал Эдегор.

Он замечает, что Латвия для Норвегии с точки зрения бизнеса была интересна с момента обретения независимости.

"В Латвии на данный момент работает более 300 норвежский предприятий. Страховые компании, заправки, предприятия розничной торговли, множество производств и центров услуг", - заявил Эдегор.

Фото: Pxhere