﻿ Белоруссия приостановила поставки топлива в Латвию, Mixnews.lv

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Белорусский концерн "Белнефтехим" остановил экспортные поставки топлива в страны Балтии, Польшу и Украину в связи с ухудшением качества российской нефти, передает Белта.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу. На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", — заявил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

По его словам, снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить внутренний рынок в полном объеме.

Гриб также подчеркнул, что белорусская сторона работает над тем, чтобы в рамках контрактов не последовало санкций из-за приостановки экспорта светлых нефтепродуктов.

19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим белорусские нефтеперерабатывающие заводы сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Источник: Novayagazeta.ee