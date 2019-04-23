﻿ Белоруссия приостановила поставки топлива в Латвию, Mixnews.lv

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Белоруссия приостановила поставки топлива в Латвию (10)

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Экономика | 23 апреля 2019 года, 11:45

Белорусский концерн "Белнефтехим" остановил экспортные поставки топлива в страны Балтии, Польшу и Украину в связи с ухудшением качества российской нефти, передает Белта.

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу. На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", — заявил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

По его словам, снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить внутренний рынок в полном объеме.

Гриб также подчеркнул, что белорусская сторона работает над тем, чтобы в рамках контрактов не последовало санкций из-за приостановки экспорта светлых нефтепродуктов.

19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим белорусские нефтеперерабатывающие заводы сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.

Источник: Novayagazeta.ee

Комментарии 10
Саня55 минут назад
ждём повышения цен на топлива с последующем НЕ снижением, всё как обычно
1
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....44 минуты назад
Под предлогом низкого качества, БелаРУСЬ вам топливное эмбарго устроило по просьбе России. А ты, жопоголовый и рад. Очередной раз убедился что ты олигофрен.
2
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Саня54 минуты назад
уёбок очкастый, ты посмотри в какие страны говнотопливо шло и всё встанет на свои места ))))))))))))))))))))))
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