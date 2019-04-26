﻿ Закрытие Деглавского моста обходится RS в лишние 5000 евро ежедневно, Mixnews.lv

Закрытие Деглавского моста обходится RS в лишние 5000 евро ежедневно (11)

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Экономика | 26 апреля 2019 года, 15:29

Закрытие движения транспорта по путепроводу улицы Аугуста Деглава создает для Rīgas satiksme дополнительные расходы в размере 5000 евро в день, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича.

Дополнительные расходы возникают по техническим причинам - транспортным средствам приходится использовать объездные пути, увеличены расстояния, что требует дополнительного потребления горючего и увеличивает амортизационные расходы.

Кроме того, в первые дни после закрытия Деглавского моста число пассажиров на измененных маршрутах общественного транспорта уменьшилось.

Как сообщалось, в четверг для движения был закрыт мост улицы Аугуста Деглава, в результате чего существенно изменились маршруты движения общественного транспорта, а в прилегающих районах образовались транспортные заторы.

Комментарии 11
Латвиец 1 час назад
А с какого кармана это буду компенсировать ??? Снова за счет налогоплательщиков???
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Veiksmes stasts20 минут назад
Латвия - какое-то ублюдочное государство. Дебилы радуются,что мост закрыли, и все стоят в пробке ,что рижская дума несет убытки, как будто не сами живут в Риге. Выколю себе глаз,чтобы соседу было противно на меня смотреть, строят замки оккупации, вместо того, чтобы отремонтировать мосты. Будут ходить и смотреть на нары. Выгоняют живущих здесь русских, а сами валят из страны.
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Latviešu Patriots20 минут назад
Gan remontēja, gan darīja, tikai bez liekas ažiotāžas!
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