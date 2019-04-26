﻿ Закрытие Деглавского моста обходится RS в лишние 5000 евро ежедневно, Mixnews.lv

Экономика |

Закрытие движения транспорта по путепроводу улицы Аугуста Деглава создает для Rīgas satiksme дополнительные расходы в размере 5000 евро в день, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича.

Дополнительные расходы возникают по техническим причинам - транспортным средствам приходится использовать объездные пути, увеличены расстояния, что требует дополнительного потребления горючего и увеличивает амортизационные расходы.

Кроме того, в первые дни после закрытия Деглавского моста число пассажиров на измененных маршрутах общественного транспорта уменьшилось.

Как сообщалось, в четверг для движения был закрыт мост улицы Аугуста Деглава, в результате чего существенно изменились маршруты движения общественного транспорта, а в прилегающих районах образовались транспортные заторы.