Выборы-2017 |

Сегодня, 3 июня 2017 года в Латвии проходят выборы в местные самоуправления. Гражданам Латвии и других стран ЕС предстоит избрать депутатов 9 городских и 110 краевых дум.

Mixnews ведет онлайн-трансляцию о том, как проходят сегодняшние выборы. 3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон.

11:00 Глава ЦИК: очень холодно! Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс в эфире радио Baltkom пояснил возможные причины низкой явки граждан в первые часы работы участков. "Допускаю, что причина может крыться и в погоде - сегодня достаточно холодно, хотя и солнечно", - указал Цимдарс. Подробнее ЗДЕСЬ.

10:24 Президент Латвии ждет позитивных перемен Только будучи активными в своем самоуправлении сможем достичь позитивных перемен. Такой призыв оставил глава государства в Twitter Tikai esot aktīvi savā pašvaldībā varēsim panākt pozitīvas pārmaiņas, @Vejonis balso pašvaldību vēlēšanās pic.twitter.com/G7ImTUnpBy — Valsts prezidents (@Rigas_pils) 3 июня 2017 г.

10:14 Кое-кто критикует латышские партии за "Ура-патриотизм" Глава общества юристов Латвии Айвар Боровков раскритиковал латышские партии за их "Ура-патриотизм", за их призыв голосовать против русских и назвал их "лузерами". Член нацблока Имант Парадниекс ос удивлением спросил, все ли с Боровковым в порядке. latviešu lūzeri ar aicinājumu balsot pret krieviem ir mobilzējuši krievu šovinistus visiem iet un balsot pret latviešiem. — Aivars (@Borovkovs) June 2, 2017

10:06 ВИДЕО: кандидаты - тоже люди и тоже голосуют Свой гражданский долг выполнил и кандидат в мэры Риги от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Арманд Краузе. Сделал это политик в Рижской 3 гимназии, где расположен первый избирательный участок За кого проголосовал Арман Краузе? #городпринял #выборы2017 A post shared by @mixnews on Jun 3, 2017 at 12:51am PDT

09:58 ОФФТОП: погоды стоят прекрасные Синоптики пообещали в субботу ясную, сухую и солнечную погоду. На востоке небольшая облачность. Во второй половине дня пасмурно станет и в Курземе. Температура воздуха +13..+18. В Риге будет солнечно, до +16, а на побережье моря +14.

09:56 Интересно, за кого президент? Как сообщает телеканал LTV, глава государства Раймонд Вейонис вместе с супругой Иветой уже отдали свои голоса. Сделала это президентская чета на избирательном участке под номером 678, который расположен в Огре. Tiešraide! Valsts prezidents Raimonds Vējonis piedalās pašvaldību vēlēšanās Ogrē. #IzvēliesNākotni https://t.co/21bhN1pMBA pic.twitter.com/HUUbkkeGRg — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 3 июня 2017 г.

09:55 Сорвать выборы? Доблестная полиция не позволит! Сегодня утром на 45-м избирательном участке в Рижской христианской средней школе несколько агрессивных молодых людей попытались устроить беспорядки. Работники избирательного участка попросили молодых людей покинуть помещения и вызвали охранников и полицейских.

09:47 Не продавайте свой голос! Полиция безопасности получила несколько сигналов о возможном подкупе голосов избирателей в латвийских регионах. Об этом сообщает NRA.lv

09:34 Количество ног в кабинках говорит об увеличении активности Активность граждан после 9 часов немного увеличилась по сравнению с 7 часами утра. "Утренняя явка" избирателей в 2017 году ниже, чем в 2013 году.

09:11 Граждане, конверты лизать не надо! Кто-то из избирателей не знает, где поставить крестик, кто-то не может заклеить конверт, кто-то по старинке пытался конверт лизнуть. Люди, не лижите конверты! Снимите клейкую ленточку и...конверт запечатан! Сообщает корреспондент Baltkom. Подробнее ЗДЕСЬ.

08:56 А вот и первые фото с участков! Слушают ушами, а смотрят глазами. Ребята, наслаждайтесь! ФОТОГАЛЕРЕЮ с выборов можно посмотреть ЗДЕСЬ

08:55 Журналист: в Олайне 60% граждан проголосовало досрочно #городпринял Публикация от @mixnews Июн 2 2017 в 11:22 PDT В Олайне ранним утром, около 8.00 часов наблюдалась более высокая активность, нежели в других избирательных участках прочих самоуправлений. "Возможностью голосовать досрочно воспользовались 60 процентов олайнчан, имеющих право голоса", - сказал корреспондент радио Baltkom. Подробнее ЗДЕСЬ.

08:45 ЯВКА: столица впереди Латвии всей! В первый час муниципальных выборов сегодня к 8.00 проголосовали 15 063 избирателя или 1,05% имеющих право голоса жителей. Самой высокой активность избирателей была в Риге, где проголосовали 4 912 или 1,15% избирателей. ФОТОГАЛЕРЕЮ с выборов можно посмотреть ЗДЕСЬ

08:25 Кому выборы, а кому "свободу рижским котам!" Латвия голосует, а кое-кто призывает освободить самых известных рижских котов от "рабского труда". "Свободу котам Нила! Животным нельзя работать в политике!", - такой пост оставлен в Twitter пользователем под ником angry by default. Brīvību Nila kaķiem! Dzīvniekiem nav jāstrādā politikā! — angry by default (@ieva_w) June 2, 2017

08:08 Утренняя пробежка мимо Дома Конграссов В парке Кронвальда люди совершают утреннюю пробежку. Но пока "спортсмены" пробегают мимо Дома конгрессов, где открыт избирательный участок № 142 . Видимо, это не их участок. Корреспондент радио Baltkom пыталась догнать дяденьку-спортсмена, но не смог. Будем тренироваться. Подробнее ЗДЕСЬ.

07:53 ВИДЕО: О ужас! Корреспондент Baltkom остался без голоса #городпринял #выборы2017 A post shared by @mixnews on Jun 2, 2017 at 9:39pm PDT

07:38 А тем временем в Адажи Пока Латвия голосует, в Адажи бойцы НАТО учатся нас защищать. От кого - догадайтесь?

07:29 Самый главный по выборам Глава ЦИК Арнис Цимдарс в полной боеготовности. Сейм его избирал на эту должность целых семь раз. Соревноваться с ним пока никто не может, даже Путин. #Personībatuvplānā: @CVK_zinas priekšsēdētājs ARNIS CIMDARS – septiņas reizes Saeimas ievēlēts https://t.co/xtDkeBr1Fx #valstspārvalde pic.twitter.com/NjPYf4XAH8 — LV portāls (@LV_portals) June 2, 2017

07:08 1-я Государственная гимназия: в 7 утра пусто Участок № 3, который находится в 1 Государственной гимназии Риги, незадолго до 7 утра открыл свои двери для голосования. Как сообщает корреспондент Baltkom пока ни одного избирателя нет, но работает избирательная комиссия. Подробнее ЗДЕСЬ.

07:00 Ну что, поехали! В 7 утра голосование началось по всей Латвии. Берем с собой хорошее настроение и делаем свой выбор!

06:48 Сделать выбор Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты. В списках избирательных участков зарегистрировано 1,444 млн избирателей.