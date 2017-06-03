ЛАТВИЯ ГОЛОСУЕТ: граждане выбирают местные самоуправления (ОНЛАЙН, ОПРОС) (14)

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Выборы-2017 | 3 июня 2017 года, 06:50

Сегодня, 3 июня 2017 года в Латвии проходят выборы в местные самоуправления. Гражданам Латвии и других стран ЕС предстоит избрать депутатов 9 городских и 110 краевых дум.

Mixnews ведет онлайн-трансляцию о том, как проходят сегодняшние выборы. 3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон.

11:00
Глава ЦИК: очень холодно!

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс в эфире радио Baltkom пояснил возможные причины низкой явки граждан в первые часы работы участков.

"Допускаю, что причина может крыться и в погоде - сегодня достаточно холодно, хотя и солнечно", - указал Цимдарс.

Подробнее ЗДЕСЬ.

10:24
Президент Латвии ждет позитивных перемен

Только будучи активными в своем самоуправлении сможем достичь позитивных перемен. Такой призыв оставил глава государства в Twitter

10:14
Кое-кто критикует латышские партии за "Ура-патриотизм"

Глава общества юристов Латвии Айвар Боровков раскритиковал латышские партии за их "Ура-патриотизм", за их призыв голосовать против русских и назвал их "лузерами". Член нацблока Имант Парадниекс ос удивлением спросил, все ли с Боровковым в порядке.

10:06
ВИДЕО: кандидаты - тоже люди и тоже голосуют

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Свой гражданский долг выполнил и кандидат в мэры Риги от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Арманд Краузе. Сделал это политик в Рижской 3 гимназии, где расположен первый избирательный участок

09:58
ОФФТОП: погоды стоят прекрасные

Синоптики пообещали в субботу ясную, сухую и солнечную погоду. На востоке небольшая облачность. Во второй половине дня пасмурно станет и в Курземе. Температура воздуха +13..+18. В Риге будет солнечно, до +16, а на побережье моря +14.

09:56
Интересно, за кого президент?

Как сообщает телеканал LTV, глава государства Раймонд Вейонис вместе с супругой Иветой уже отдали свои голоса. Сделала это президентская чета на избирательном участке под номером 678, который расположен в Огре.

09:55
Сорвать выборы? Доблестная полиция не позволит!

Сегодня утром на 45-м избирательном участке в Рижской христианской средней школе несколько агрессивных молодых людей попытались устроить беспорядки. Работники избирательного участка попросили молодых людей покинуть помещения и вызвали охранников и полицейских.

09:47
Не продавайте свой голос!

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Полиция безопасности получила несколько сигналов о возможном подкупе голосов избирателей в латвийских регионах. Об этом сообщает NRA.lv

09:42
Немного о том, что происходит по ту сторону радиоприемника
09:37
Не все желают общаться с прессой

Не отказывайте нам! Мы же хоро-о-о-шие...

09:34
Количество ног в кабинках говорит об увеличении активности

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Активность граждан после 9 часов немного увеличилась по сравнению с 7 часами утра. "Утренняя явка" избирателей в 2017 году ниже, чем в 2013 году.

09:11
Граждане, конверты лизать не надо!

Кто-то из избирателей не знает, где поставить крестик, кто-то не может заклеить конверт, кто-то по старинке пытался конверт лизнуть. Люди, не лижите конверты! Снимите клейкую ленточку и...конверт запечатан! Сообщает корреспондент Baltkom.

Подробнее ЗДЕСЬ.

08:56
А вот и первые фото с участков!

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Слушают ушами, а смотрят глазами. Ребята, наслаждайтесь! ФОТОГАЛЕРЕЮ с выборов можно посмотреть ЗДЕСЬ

08:55
Журналист: в Олайне 60% граждан проголосовало досрочно

#городпринял

Публикация от @mixnews

В Олайне ранним утром, около 8.00 часов наблюдалась более высокая активность, нежели в других избирательных участках прочих самоуправлений.

"Возможностью голосовать досрочно воспользовались 60 процентов олайнчан, имеющих право голоса", - сказал корреспондент радио Baltkom. Подробнее ЗДЕСЬ.

08:45
ЯВКА: столица впереди Латвии всей!

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В первый час муниципальных выборов сегодня к 8.00 проголосовали 15 063 избирателя или 1,05% имеющих право голоса жителей. Самой высокой активность избирателей была в Риге, где проголосовали 4 912 или 1,15% избирателей. ФОТОГАЛЕРЕЮ с выборов можно посмотреть ЗДЕСЬ

08:40
Когда 20 секунд до эфира!

#городпринял #радиобалтком #выборы2017

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08:25
Кому выборы, а кому "свободу рижским котам!"

Латвия голосует, а кое-кто призывает освободить самых известных рижских котов от "рабского труда". "Свободу котам Нила! Животным нельзя работать в политике!", - такой пост оставлен в Twitter пользователем под ником angry by default.

08:08
Утренняя пробежка мимо Дома Конграссов

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В парке Кронвальда люди совершают утреннюю пробежку. Но пока "спортсмены" пробегают мимо Дома конгрессов, где открыт избирательный участок № 142 . Видимо, это не их участок. Корреспондент радио Baltkom пыталась догнать дяденьку-спортсмена, но не смог. Будем тренироваться. Подробнее ЗДЕСЬ.

07:53
ВИДЕО: О ужас! Корреспондент Baltkom остался без голоса

#городпринял #выборы2017

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07:38
А тем временем в Адажи

Пока Латвия голосует, в Адажи бойцы НАТО учатся нас защищать. От кого - догадайтесь? фото

07:29
Самый главный по выборам

Глава ЦИК Арнис Цимдарс в полной боеготовности. Сейм его избирал на эту должность целых семь раз. Соревноваться с ним пока никто не может, даже Путин.

07:08
1-я Государственная гимназия: в 7 утра пусто

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Участок № 3, который находится в 1 Государственной гимназии Риги, незадолго до 7 утра открыл свои двери для голосования. Как сообщает корреспондент Baltkom пока ни одного избирателя нет, но работает избирательная комиссия. Подробнее ЗДЕСЬ.

07:00
Ну что, поехали!

В 7 утра голосование началось по всей Латвии. Берем с собой хорошее настроение и делаем свой выбор!

06:58
ВИДЕО: на старт, внимание, марш!

За три минуты до начала муниципальных выборов. Корреспонденты радио Baltkom отправились на избирательные участки, чтобы освещать выборы на радио.

06:48
Сделать выбор

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Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты. В списках избирательных участков зарегистрировано 1,444 млн избирателей.

22:55
Досрочного проголосовали 167 000 человек

На выборах в самоуправления за три дня предварительного голосования с 31 мая по 2 июня проголосовали более 167 000 человек, что превышает 11,5% от всех обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии со всех 955 избирательных участков.

Комментарии 14
varbut.com2 часа назад
Выборы, выборы - кандидаты пи...
1
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Добавлю и исправлю2 часа назад
Не кандидаты а депутаты
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Уасилий1 час назад
И правильно сделают, что закроют. Тебе не надо, другим надо. Не гунди. :)
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