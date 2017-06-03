ЛАТВИЯ ГОЛОСУЕТ: граждане выбирают местные самоуправления (ОНЛАЙН, ОПРОС) (14)
Сегодня, 3 июня 2017 года в Латвии проходят выборы в местные самоуправления. Гражданам Латвии и других стран ЕС предстоит избрать депутатов 9 городских и 110 краевых дум.
Mixnews ведет онлайн-трансляцию о том, как проходят сегодняшние выборы. 3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс в эфире радио Baltkom пояснил возможные причины низкой явки граждан в первые часы работы участков.
"Допускаю, что причина может крыться и в погоде - сегодня достаточно холодно, хотя и солнечно", - указал Цимдарс.
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Только будучи активными в своем самоуправлении сможем достичь позитивных перемен. Такой призыв оставил глава государства в Twitter
Tikai esot aktīvi savā pašvaldībā varēsim panākt pozitīvas pārmaiņas, @Vejonis balso pašvaldību vēlēšanās pic.twitter.com/G7ImTUnpBy— Valsts prezidents (@Rigas_pils) 3 июня 2017 г.
Глава общества юристов Латвии Айвар Боровков раскритиковал латышские партии за их "Ура-патриотизм", за их призыв голосовать против русских и назвал их "лузерами". Член нацблока Имант Парадниекс ос удивлением спросил, все ли с Боровковым в порядке.
latviešu lūzeri ar aicinājumu balsot pret krieviem ir mobilzējuši krievu šovinistus visiem iet un balsot pret latviešiem.— Aivars (@Borovkovs) June 2, 2017
Свой гражданский долг выполнил и кандидат в мэры Риги от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Арманд Краузе. Сделал это политик в Рижской 3 гимназии, где расположен первый избирательный участок
Синоптики пообещали в субботу ясную, сухую и солнечную погоду. На востоке небольшая облачность. Во второй половине дня пасмурно станет и в Курземе. Температура воздуха +13..+18. В Риге будет солнечно, до +16, а на побережье моря +14.
Как сообщает телеканал LTV, глава государства Раймонд Вейонис вместе с супругой Иветой уже отдали свои голоса. Сделала это президентская чета на избирательном участке под номером 678, который расположен в Огре.
Tiešraide! Valsts prezidents Raimonds Vējonis piedalās pašvaldību vēlēšanās Ogrē. #IzvēliesNākotni https://t.co/21bhN1pMBA pic.twitter.com/HUUbkkeGRg— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 3 июня 2017 г.
Сегодня утром на 45-м избирательном участке в Рижской христианской средней школе несколько агрессивных молодых людей попытались устроить беспорядки. Работники избирательного участка попросили молодых людей покинуть помещения и вызвали охранников и полицейских.
Полиция безопасности получила несколько сигналов о возможном подкупе голосов избирателей в латвийских регионах. Об этом сообщает NRA.lv
Не отказывайте нам! Мы же хоро-о-о-шие...
Активность граждан после 9 часов немного увеличилась по сравнению с 7 часами утра. "Утренняя явка" избирателей в 2017 году ниже, чем в 2013 году.
Слушают ушами, а смотрят глазами. Ребята, наслаждайтесь! ФОТОГАЛЕРЕЮ с выборов можно посмотреть ЗДЕСЬ
В Олайне ранним утром, около 8.00 часов наблюдалась более высокая активность, нежели в других избирательных участках прочих самоуправлений.
"Возможностью голосовать досрочно воспользовались 60 процентов олайнчан, имеющих право голоса", - сказал корреспондент радио Baltkom. Подробнее ЗДЕСЬ.
В первый час муниципальных выборов сегодня к 8.00 проголосовали 15 063 избирателя или 1,05% имеющих право голоса жителей. Самой высокой активность избирателей была в Риге, где проголосовали 4 912 или 1,15% избирателей. ФОТОГАЛЕРЕЮ с выборов можно посмотреть ЗДЕСЬ
Латвия голосует, а кое-кто призывает освободить самых известных рижских котов от "рабского труда". "Свободу котам Нила! Животным нельзя работать в политике!", - такой пост оставлен в Twitter пользователем под ником angry by default.
Brīvību Nila kaķiem! Dzīvniekiem nav jāstrādā politikā!— angry by default (@ieva_w) June 2, 2017
В парке Кронвальда люди совершают утреннюю пробежку. Но пока "спортсмены" пробегают мимо Дома конгрессов, где открыт избирательный участок № 142 . Видимо, это не их участок. Корреспондент радио Baltkom пыталась догнать дяденьку-спортсмена, но не смог. Будем тренироваться. Подробнее ЗДЕСЬ.
Пока Латвия голосует, в Адажи бойцы НАТО учатся нас защищать. От кого - догадайтесь?
Глава ЦИК Арнис Цимдарс в полной боеготовности. Сейм его избирал на эту должность целых семь раз. Соревноваться с ним пока никто не может, даже Путин.
#Personībatuvplānā: @CVK_zinas priekšsēdētājs ARNIS CIMDARS – septiņas reizes Saeimas ievēlēts https://t.co/xtDkeBr1Fx #valstspārvalde pic.twitter.com/NjPYf4XAH8— LV portāls (@LV_portals) June 2, 2017
Участок № 3, который находится в 1 Государственной гимназии Риги, незадолго до 7 утра открыл свои двери для голосования. Как сообщает корреспондент Baltkom пока ни одного избирателя нет, но работает избирательная комиссия. Подробнее ЗДЕСЬ.
В 7 утра голосование началось по всей Латвии. Берем с собой хорошее настроение и делаем свой выбор!
За три минуты до начала муниципальных выборов. Корреспонденты радио Baltkom отправились на избирательные участки, чтобы освещать выборы на радио.
Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты. В списках избирательных участков зарегистрировано 1,444 млн избирателей.
На выборах в самоуправления за три дня предварительного голосования с 31 мая по 2 июня проголосовали более 167 000 человек, что превышает 11,5% от всех обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии со всех 955 избирательных участков.