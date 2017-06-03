Выборы-2017 |

К 8 часам на выборах самоуправлений проголосовало 15 063 человек, или 1,04% общего числа избирателей, свидетельствует информация на домашней странице Центральной избирательной комиссии.

Избирательные участки открылись для голосования в 7.00. Согласно данным с 954 участков, сегодня до 8.00 самой высокой активность избирателей была в Риге, где проголосовали 4 912 или 1,15% избирателей.

В Латгале явка избирателей составила 1,07% или 2283, в Видземе - 1,05% или 4154, в Курземе - 0,92% или 1762, в Земгале - 0,91% или 1972 избирателя.

В общей сложности, с учетом избирателей, проголосовавших досрочно, на выборах проголосовали 182 238 избирателей или 12,62% имеющих право голоса жителей.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.

На выборах в самоуправления за три дня предварительного голосования с 31 мая по 2 июня проголосовали более 167 000 человек, что превышает 11,5% от всех обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии со всех 955 избирательных участков.