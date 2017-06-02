Выборы-2017 |

Сегодня в Резекне на 251-м избирательном участке, возможно, произошел подкуп избирателей, сообщила председатель Резекненской избирательной комиссии Диана Пирошкина.

На этом участке члены избирательной комиссии заметили трех нетрезвых мужчин, которые, проголосовав, вышли из помещения участка и, позвонив по мобильному телефону, стали ждать кого-то с оставшимися бюллетенями. После встречи с этим человеком примерно в 14.00 они разошлись.

Члены избирательной комиссии допускают, что во время этой встречи человек мог рассчитаться с этими избирателями за заказанное им голосование.

Об произошедшем извещена Полиция безопасности.

Как сообщили в спецслужбе, ПБ начала два уголовных процесса о сознательном препятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Уголовные процессы начаты о возможных преступных деяниях в связи с назначенными на 3 июня выборами местных самоуправлений. В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

ПБ напоминает, что в предвыборные дни и в день выборов, 3 июня, работает в усиленном режиме.

За умышленные попытки повлиять на выбор избирателей предусмотрена уголовная ответственность. Незаконными считаются насилие, обман, хитрость, угрозы, подкуп и другая противоправная деятельность.

ПБ просит жителей в любое время суток информировать о попытках подкупа или потенциальных противозаконных действиях членов избирательных комиссий по телефону 67208964 или по электронной почте "dpdd@dp.gov.lv" .

ПБ напоминает, что в день выборов и накануне предвыборная агитация запрещена.