Выборы-2017 |

В Латвии в "день тишины", когда запрещена любая агитация, общественные СМИ проводит дебаты, что является явным нарушением закона о выборах в Латвии, указал эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс.

"Где еще в мире возможна такая ситуация, когда в день запрета агитации и в "период тишины", общественные СМИ организует дебаты. Нонсенс", - написал Лиепниекс в соцсети Twitter.

В свою очередь пользователь соцсети не смог согласиться с Лиепниексом, указав, что все равно весь Facebook напичкан агитацией. "А почему нет, когда даже в Facebook по-прежнему всплывает рекламный спам? Навряд ли за этим последует какая-то соответствующая реакция на эти нарушения".

Kur vēl pasaulē tā ir, ka aģitācijas aizlieguma un klusuma perioda laikā, sabiedriskais medijs organizē debates. Nonsens. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 2 июня 2017 г.

В Латвии, в пятницу, 2 июня наступил так называемый "День тишины", когда за сутки до назначенных на 3 июня муниципальных выборов запрещена любая политическая агитация.

Отслеживать не нарушается ли законодательство относительно предвыборной агитации, на избирательных участках будут внимательно следить председатели участковых комиссий. Об этом ранее в программе "Разворот" на радио Baltkom высказал руководитель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс.

В предвыборной период и в день выборов ПБ работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить законное проведение голосования, в том числе отслеживает случаи незаконной агитации.

В целом ПБ получила уже несколько сигналов о случаях незаконного воздействия на избирателей и проводит их проверку.

ПБ просит население по телефону 67208964 или по электронной почте "dpdd@dp.gov.lv" в любое время суток информировать о попытках подкупа или потенциальных противозаконных действиях членов избирательных комиссий.

3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования. Вместе с нами в прямом эфире следите за ходом выборов.

А после 22 часов, как только закроются двери избирательных участков, на Radio Baltkom - итоговая послевыборная программа "Город принял". Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.