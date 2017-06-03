Выборы-2017 |

Незадолго до 7 утра свои двери для голосования открыл участок № 3, который находится в 1-й Государственной гимназии Риги, однако на это время не наблюдалось пока ни одного избирателя. Об этом сообщил корреспондент Baltkom.

По словам журналиста, но активна избирательная комиссия, которая также уже начала свою работу.

"Член комиссии молодая девушка Синтия рассказала, что ей предложили поработать на выборах, поэтому для нее это первый такой опыт. На участке все торжественно, установлены цветы, в 7 часов была запечатана урна. Пока нет ни одного человека, но все готово, чтобы люди приходили и отдавали свои голоса. У входа висит табличка под номером 3. На сайте ЦИК (cvk.lv) можно найти свой участок, также там можно посмотреть, где могут проголосовать люди с ограниченными возможностями", - рассказала корреспондент.

Сегодня в 7 часов по всей Латвии открылись избирательные участки, на которых граждане могут проголосовать за кандидатов в местные органы власти.

Голосование продлится до 22 часов.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.