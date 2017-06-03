Выборы-2017 |

В Олайне ранним утром, около 8.00 часов наблюдалась более высокая активность, нежели в других избирательных участках прочих самоуправлений. Об этом сообщил корреспондент радио Baltkom.

Однако, по словам журналиста, активнее всего жители были 1 и 2 июня.

"Активнее всего, как оказалось, горожане были в первые дни июня, когда была возможность голосовать досрочно. Как рассказал глава местной избирательной комиссии Карлис Даугпетерс, этой возможностью воспользовались 6 процентов олайнчан. Между тем, сегодня на 7:30 на четыре избирателя было семь членов избирательной комиссии. Мне пришлось постоять в очереди из четырех человек. Голосовать очень просто, везде находятся инструкции", - отметил журналист.

Напомним, сегодня в 7 часов по всей Латвии открылись избирательные участки, на которых граждане могут проголосовать за кандидатов в местные органы власти. Голосование продлится до 22 часов.